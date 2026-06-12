Marta Nawrocka na Zjeździe Dużych Rodzin. Padły ważne słowa

Około tysiąca osób uczestniczy w XIV Ogólnopolskim Zjeździe Dużych Rodzin w Skępem, jednym z największych takich spotkań w kraju.

Rodziny z całej Polski wymieniają się doświadczeniami, rozmawiają o wyzwaniach wychowawczych i znaczeniu rodziny we współczesnym społeczeństwie.

Program zjazdu obejmuje debaty, warsztaty dla rodziców i dzieci, zawody sportowe oraz koncerty.

W wydarzeniu bierze udział Pierwsza Dama Marta Nawrocka, podkreślając kluczową rolę rodziny dla przyszłości Polski.

XIV Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Skępem. Tysiąc osób i pierwsza dama

Skępe w powiecie lipnowskim stało się na weekend centrum spotkań dla rodzin wielodzietnych z całej Polski. To właśnie tam, od 12 do 14 czerwca, odbywa się XIV Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. Wydarzenie przyciągnęło około tysiąca osób, które przyjechały, by dzielić się swoimi doświadczeniami i spędzić czas w gronie podobnych sobie rodzin. Gościem specjalnym zjazdu jest pierwsza dama Marta Nawrocka.

Marta Nawrocka, podziękowała zebranym rodzicom za ich zaangażowanie i codzienny trud wkładany w wychowanie dzieci. Podkreśliła również, jak kluczową rolę odgrywa rodzina dla przyszłości całego społeczeństwa. Spotkanie w Skępem to jedna z największych tego typu inicjatyw w kraju, która od lat integruje środowisko rodzin mających troje lub więcej dzieci.

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Jakie są potrzeby i wyzwania dużych rodzin w Polsce?

Głównym celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do rozmowy o realnych problemach i potrzebach. Rodzice biorący udział w zjeździe podkreślają, że choć bycie rodzicem to ogromne wyzwanie, to warto je podejmować wielokrotnie. Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin jest dla nich okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji o codziennych trudnościach.

Program wydarzenia został przygotowany tak, by każdy znalazł coś dla siebie. Dorośli mogą uczestniczyć w warsztatach poświęconych budowaniu relacji małżeńskich czy skutecznej komunikacji z dziećmi. Z kolei dla młodzieży i najmłodszych przygotowano zajęcia artystyczne, sportowe oraz warsztaty twórcze i przyrodnicze. W sobotę na plaży miejskiej w Skępem zaplanowano otwarte dla wszystkich koncerty.

Źrodło: bydgoszcz.tvp.pl

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