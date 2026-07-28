Rządowy program "Moje Zdrowie pod lupą. Posłanka domaga się twardych danych o kosztach i efektach

Posłanka pyta, jaki odsetek uprawnionych Polaków faktycznie skorzystał z programu 'Moje Zdrowie'.

W interpelacji pojawiło się również pytanie o dotychczasowe koszty realizacji programu oraz środki zaplanowane na ten rok.

Katarzyna Osos chce wiedzieć, czy program realnie przyczynia się do wczesnego wykrywania chorób i dlaczego nie wszystkie placówki POZ go realizują.

Posłanka pyta o realne efekty programu "Moje Zdrowie"

W interpelacji skierowanej do ministra zdrowia posłanka Katarzyna Osos zwraca uwagę, że program "Moje Zdrowie" funkcjonuje już od ponad roku. W związku z tym, jej zdaniem, nadszedł czas na podsumowanie jego dotychczasowych efektów. Posłanka domaga się przedstawienia konkretnych danych liczbowych, które pokażą skalę i skuteczność projektu.

Wśród kluczowych pytań znalazły się te dotyczące faktycznej liczby uczestników, którzy ukończyli cały proces – od wypełnienia ankiety, przez wykonanie badań, aż po wizytę podsumowującą. Posłanka chce również poznać odsetek osób uprawnionych, które skorzystały z programu, z podziałem na poszczególne województwa. Istotną kwestią jest także to, ilu pacjentów w wyniku badań zostało skierowanych do dalszej diagnostyki lub leczenia specjalistycznego.

Ile to wszystko kosztuje i czy każda przychodnia bierze udział?

Kolejny wątek poruszony w piśmie dotyczy finansów. Posłanka Osos pyta o dotychczasowy koszt realizacji programu "Moje Zdrowie" oraz o wysokość środków, jakie zaplanowano na ten cel w budżecie na 2026 rok. Te informacje mają pozwolić na ocenę efektywności wydatkowanych pieniędzy publicznych.

W interpelacji zwrócono również uwagę na kwestie organizacyjne. Posłanka chce wiedzieć, czy wszystkie poradnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które mają umowę z NFZ, realizują program. Jeśli nie, domaga się informacji o liczbie placówek, które nie przystąpiły do projektu, oraz o najczęstszych przyczynach takiej decyzji. Może to wskazywać na ewentualne bariery w dostępie do programu dla pacjentów.

Czy ministerstwo ocenia skuteczność programu i planuje jego rozszerzenie?

Zdaniem posłanki kluczowa jest ocena efektywności programu pod kątem jego głównych założeń. Dlatego pyta ona, czy resort zdrowia prowadzi analizy dotyczące wpływu "Mojego Zdrowia" na wczesne wykrywanie chorób przewlekłych oraz ogólną poprawę stanu zdrowia uczestników. Jeśli takie badania są prowadzone, posłanka oczekuje przedstawienia dotychczasowych wyników.

Ostatnie pytanie dotyczy przyszłości projektu. Katarzyna Osos chce wiedzieć, czy ministerstwo planuje rozszerzenie programu o dodatkowe badania diagnostyczne lub inne elementy profilaktyki. Jeśli takie plany istnieją, posłanka prosi o wskazanie, jakie zmiany są rozważane i kiedy mogłyby zostać wprowadzone.

Interpelacja posłanki Katarzyny Osos zawiera łącznie siedem szczegółowych pytań dotyczących funkcjonowania programu "Moje Zdrowie".

Na podstawie przesłanych pytań Ministerstwo Zdrowia przygotuje oficjalną odpowiedź, która zostanie opublikowana w systemie sejmowym.