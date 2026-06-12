Sikorski chce, by Nawrocki upomniał się o Ziobrę. Pałac odpowiada bez litości

Prezydencka wizyta w USA, z planowanym spotkaniem z Donaldem Trumpem, wywołała ostre starcie na polskiej scenie politycznej.

Szef MSZ Radosław Sikorski zażądał, by podczas tej wizyty poruszyć kwestię Zbigniewa Ziobry, poszukiwanego przez polski wymiar sprawiedliwości.

Pałac Prezydencki błyskawicznie odrzucił ten apel, oskarżając rządzących o nieudolność i odmawiając udziału w "opresyjnych działaniach". Sprawdź, co oznacza to dla przyszłości Ziobry i stosunków między rządem a prezydentem.

Nawrocki jedzie do Trumpa. Sikorski dorzuca sprawę Ziobry

Wizyta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych jeszcze się nie zaczęła, a już stała się powodem ostrego starcia między rządem a Pałacem Prezydenckim. Prezydent ma wziąć udział w obchodach urodzin Donalda Trumpa, a Radosław Sikorski przekonuje, że nawet przy okazji prywatnych uroczystości można poruszyć sprawy ważne dla Polski.

Szef MSZ w Programie Trzecim Polskiego Radia wskazał dwa tematy, które powinny wybrzmieć podczas rozmów za oceanem. Pierwszy dotyczy bezpieczeństwa i obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Drugi jest znacznie bardziej politycznie zapalny bo chodzi o Zbigniewa Ziobrę.

– Nawet przy prywatnych uroczystościach można ugrać coś dla kraju. Prezydent ma wsparcie całego rządu w zabieganiu o realizację obietnicy Donalda Trumpa co do zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, mimo zmniejszania obecności wojsk USA w Europie – powiedział Radosław Sikorski.

W tym samym wystąpieniu szef dyplomacji zaapelował, by prezydent poruszył w USA także sprawę byłego ministra sprawiedliwości.

– Mamy kwestię osoby, która jest poszukiwana listem gończym w Polsce, która wyłudziła wizę dziennikarską od Stanów Zjednoczonych. Bardzo bym prosił pana prezydenta, aby się upomniał o to, aby Zbigniew Ziobro został pozbawiony ochrony Stanów Zjednoczonych tak, aby mógł stanąć w Polsce przed obliczem prokuratora i sędziego – mówił Sikorski.

Sikorski o Ziobrze: „Najpierw musi być skazany”

Sikorski nie zatrzymał się na samym apelu do Nawrockiego. W ostrych słowach odniósł się także do politycznej przyszłości Zbigniewa Ziobry i możliwego scenariusza prezydenckiego ułaskawienia. Zdaniem szefa MSZ taki ruch byłby możliwy dopiero po spełnieniu jednego warunku.

– Wiem, że prezydent chciałby prędzej czy później ułaskawić Ziobrę, ale żeby to zrobić, najpierw musi być skazany – stwierdził.

Minister ujawnił też, że MSZ otrzymało odpowiedź strony amerykańskiej w sprawie procedur dotyczących pobytu Ziobry w USA.

– Odpowiedź przyszła wczoraj, dość formalna, wskazująca na procedury wynikające z umów międzynarodowych, ale ekstradycja to raz, a dawanie wizy dziennikarskiej komuś, kto nie jest dziennikarzem, bo jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem, to dwa – powiedział Sikorski.

Wypowiedź szefa MSZ szybko stała się przedmiotem ostrej wymiany zdań między politykami. Sprawa Zbigniewa Ziobry od miesięcy pozostaje jednym z głównych punktów sporu między obozem rządzącym a prawicą. Teraz została dodatkowo powiązana z wizytą prezydenta w Stanach Zjednoczonych, relacjami polsko-amerykańskimi oraz rozmowami dotyczącymi bezpieczeństwa i obecności wojsk USA w Polsce.

Pałac odpowiada Sikorskiemu. „Nikt nie będzie wam pomagał”

Na apel szefa MSZ szybko odpowiedział Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Polityk nie zostawił na słowach Sikorskiego suchej nitki i zarzucił rządzącym, że próbują przerzucić na prezydenta własną bezradność.

– Politycy koalicji rządzącej są tak nieudolni, że muszą już apelować do prezydenta o pomoc w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sami nie potrafią wiele, poza prześladowaniem opozycji – napisał Marcin Przydacz w serwisie X. – Nie, nikt nie będzie wam pomagał w waszych opresywnych działaniach. Zdecydują niezależne amerykańskie sądy. Nauczcie się, na czym polega praworządność – dodał.

Odpowiedź Przydacza pokazuje, że Pałac nie zamierza podejmować sprawy Ziobry w sposób oczekiwany przez rząd. Ludzie prezydenta widzą w apelu Sikorskiego próbę wciągnięcia Nawrockiego w działania wymierzone w opozycję. Rządzący przekonują z kolei, że chodzi o egzekwowanie prawa i odpowiedzialność byłego ministra sprawiedliwości.

Drugi front sporu: kryptowaluty i weto prezydenta

Sprawa Ziobry nie była jedynym tematem, przy którym Sikorski zaatakował Nawrockiego. Szef MSZ odniósł się także do prezydenckiego weta wobec ustawy regulującej rynek kryptoaktywów.

– Powinniśmy docenić wierność prezydenta wobec swoich sponsorów – powiedział Sikorski. Minister przekonywał, że środowiska związane z kryptowalutami finansowały prawicową konferencję CPAC, a prezydent miał być beneficjentem tego politycznego układu. – Prezydent ma wybór pomiędzy swoimi sponsorami a bezpieczeństwem Polaków. Nie mówię, że inwestowanie nie wiąże się z ryzykiem, ale to już kolejna giełda. Mamy ewidentny lobbing za tym, aby nie było skutecznej regulacji – ocenił szef MSZ. Sikorski zakpił również z liczby wet zgłaszanych przez Karola Nawrockiego. – Gdyby wetowanie było miarą jakości prezydentury, to byłoby mistrzostwo Polski – stwierdził.

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