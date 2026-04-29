Trumna z ciałem Łukasza Litewki okryta flagą Polski. Gdy wnosili ją do kościoła rozległy się brawa

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-04-29 13:29

Ostatnie pożegnanie posła Łukasza Litewki zgromadziło tłum żałobników. Młody poseł Lewicy zginął w tragicznym wypadku, gdy jechał rowerem. Niestety, mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. W środę (29 kwietnia) w Sosnowcu odbywa się jego pogrzeb. Gdy trumnę z ciałem polityka wnoszono do świętyni, rozległy się brawa.

Trumna z ciałem Łukasza Litewki

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki odbywa się w Sosnowcu. Pogrzeb ma charakter państwowy, a uroczystości żałobne rozpoczęły się po godz. 13;00 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Mszy będzie przewodniczyć biskup Artur Ważny. Po nabożeństwie zmarły zostanie odprowadzony na cmentarz przy ul. Zuzanny.

Wiadomo, że polityk został pośmiertnie uhonorowany przez prezydneta Polski. Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Msza ma charakter państwowy. Tuż przy trumnie wartę sprawują strażnicy ze Straży Marszałkowskiej, a trumnę okrywa biało-czerwona flaga. Wśród żałobników, którzy przybyli pożegnać posła znaleźli się: marszałek Sejm Włodzimierz Czarzasty, polityczki Lewicy Anna Maria Żukowska, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, ale też posłowie z innych opcji politycznych, m.in. Grzegorz Płaczek z Konfederacji i Mariusz Błaszczak z PiS. Obecny jest także premier Donald Tusk i wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jest także para prezydencka Karol i Marta Nawroccy.

Pogrzeb Łukasza Litewki
Łukasz Litewka zginął tragicznie w czwartek (23 kwietnia). Młody polityk jechał rowerem, gdy uderzył w niego samochód. Śmierć znanego posła poruszyła nie tylko jego środowisko polityczne, ale całą parlamentarną społeczności oraz zwykłych Polaków. Poseł Litewka był znany przede wszystkim ze swojej działalności na rzecz najsłabszych, potrzebujących, czy chorych. Dbał także bardzo mocno o zwierzęta i robił wiele, by poprawić ich los. Był z dala od politycznych kłótni i awantur, a politycy wszelkich opcji podkreślają, że zawsze potrafił rozmawiać z szacunkiem, był serdeczny i otwarty na innych. 

