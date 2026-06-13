Rodzinny sekret Kidawy-Błońskiej. Jej pradziadek był prezydentem Polski

Małgorzata Kidawa-Błońska jest prawnuczką prezydenta II RP Stanisława Wojciechowskiego.

Jej drugim słynnym pradziadkiem był premier Władysław Grabski.

Wojciechowski sprawował urząd prezydenta po śmierci Gabriela Narutowicza.

Grabski przeszedł do historii jako autor reformy walutowej i twórca polskiego złotego.

Małgorzata Kidawa-Błońska ma prezydenta w rodzinie

W polityce nazwiska często niosą za sobą historię, ale w przypadku Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ta historia sięga samego serca II Rzeczypospolitej. Dzisiejsza marszałek Senatu jest prawnuczką Stanisława Wojciechowskiego, który w grudniu 1922 roku został wybrany na prezydenta RP po dramatycznych wydarzeniach związanych z zabójstwem Gabriela Narutowicza.

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Dla wielu osób może być to zaskoczenie, bo Kidawa-Błońska zwykle kojarzona jest z najnowszą polityką: Platformą Obywatelską, Sejmem, Senatem, kampanią prezydencką i wystąpieniami przy Wiejskiej. Tymczasem w jej rodzinnej biografii zapisane są nazwiska, które należą do najważniejszych kart polskiej historii międzywojennej.

Stanisław Wojciechowski nie był politykiem przypadkowym. Zanim został prezydentem, działał w ruchu niepodległościowym, był związany ze spółdzielczością i życiem publicznym odradzającego się państwa. Urząd objął w jednym z najbardziej napiętych momentów II RP, gdy kraj dopiero próbował odnaleźć równowagę po śmierci pierwszego prezydenta.

Stanisław Wojciechowski. Prezydent, który musiał zmierzyć się z dramatycznym czasem

Wojciechowski został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe 20 grudnia 1922 roku. Jego prezydentura przypadła na czas politycznych napięć, sporów o kształt państwa i trudnych reform. Nie był przywódcą widowiskowym w dzisiejszym rozumieniu polityki. Bardziej kojarzono go z powagą urzędu, odpowiedzialnością i przywiązaniem do instytucji państwa.

Jego kadencja zakończyła się w 1926 roku, po przewrocie majowym. W polskiej pamięci historycznej pozostał jako prezydent, którego losy splotły się z jednym z najważniejszych kryzysów politycznych II Rzeczypospolitej. Dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jest jednak nie tylko postacią z podręczników, lecz częścią rodzinnej historii.

W rodzinie Kidawy-Błońskiej był także premier Władysław Grabski

Rodzinne drzewo marszałek Senatu jest jeszcze bardziej niezwykłe, bo pojawia się w nim także Władysław Grabski. Był premierem II RP i ministrem skarbu, a jego nazwisko do dziś najmocniej kojarzy się z reformą walutową z 1924 roku. Właśnie wtedy wprowadzono złotego, który zastąpił zdewaluowaną markę polską.

Grabski mierzył się z ogromnym kryzysem gospodarczym, inflacją i chaosem finansowym młodego państwa. Reforma nie była wyłącznie techniczną zmianą waluty. Miała odbudować zaufanie do państwa, uporządkować finanse i dać Polsce stabilny fundament po latach wojny, zaborów i politycznych turbulencji.

Właśnie dlatego informacja o rodzinnych korzeniach Kidawy-Błońskiej przyciąga uwagę. W jednej biografii spotykają się dwie wielkie postacie II RP: prezydent Stanisław Wojciechowski i premier Władysław Grabski. Jeden symbolizuje urząd głowy państwa w trudnym momencie historii, drugi — walkę o stabilność finansową odrodzonej Polski.

Polityka, historia i rodzinne dziedzictwo

Kidawa-Błońska wielokrotnie funkcjonowała w polityce jako osoba o spokojnym, bardziej koncyliacyjnym stylu. Jej polityczni przeciwnicy oceniali ją różnie, ale sama rodzinna biografia pozostaje wyjątkowa. Niewielu współczesnych polityków może powiedzieć, że ich pradziadek był prezydentem RP, a drugi pradziadek premierem odpowiedzialnym za reformę, która na trwałe zmieniła polskie państwo.

Ta historia dobrze nadaje się na weekendowy tekst, bo pokazuje politykę od innej strony. Nie przez awanturę, bieżący spór czy sejmową przepychankę, ale przez rodzinne dziedzictwo i nazwiska, które prowadzą czytelnika do początków odrodzonej Polski. Za Małgorzatą Kidawą-Błońską stoi bowiem nie tylko współczesna kariera polityczna, lecz także kawał historii II Rzeczypospolitej.

Poniżej galeria zdjęć: Małgorzata Kidawa Błońska z wizytą w Chicago

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