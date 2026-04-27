Pilna wiadomość z kancelarii prezydenta ws. Łukasza Litewki. Karol Nawrocki zdecydował

Paulina Jaworska
2026-04-27 12:02

Już wiadomo, że tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Jak podała KPRP: - Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Karol Nawrocki & Łukasz Litewka

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w czwartek (23 kwietnia) po południu, gdy jechał na rowerze. Został potrącony przez samochód na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. W najbliższą środę (29 kwietnia) odbędzie się pogrzeb posła Łukasza Litewki, pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Uroczystości żałobne rozpoczną się o godz. 13:30 w kościele parafialnym pw. św. Joachima przy ul. Popiełuszki 46 w Sosnowcu. Mszy ma przewodniczyć biskup Artur Ważny. Po nabożeństwie zmarły zostanie odprowadzony na cmentarz przy ul. Zuzanny.

Informację o państwowym charakterze pochówku przekazała Kancelaria Sejmu, co jest związane ze sprawowaniem przez zmarłego mandatu poselskiego. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Sosnowca, Arkadiusza Chęcińskiego, szczegółowe informacje dotyczące organizacji uroczystości będą przekazywane w kolejnych komunikatach.

Galeria zdjęć 35

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek około godz. 13. Według wstępnych ustaleń policji 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt najprawdopodobniej zasnął lub zasłabł za kierownicą i zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca auta, które potrąciło Litewkę, został zatrzymany, w sobotę Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Jednocześnie wskazał, że możliwe będzie jego uchylenie po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 40 tys. zł. 

