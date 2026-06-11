Władysław Kosiniak-Kamysz: Samoloty F-35 to generacyjny przeskok

Najnowsze wielozadaniowe samoloty Sił Powietrznych RP, F-35 „Husarz”, wykonają powitalny lot w eskorcie myśliwców F-16 nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, po czym w bazie w Łasku odbędzie się ich oficjalna ceremonia przywitania.

Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreśla, że te nowoczesne, trudnowykrywalne dla radarów maszyny stanowią generacyjny przeskok dla polskiego lotnictwa i zapewniają unikalny obraz pola walki.

Do końca 2029 roku Polska będzie posiadać 32 takie samoloty stacjonujące w Łasku oraz Świdwinie, a koszt ich zakupu wynosi około 18 miliardów złotych.

Przelot F-35 nad Polską - harmonogram

Piloci wykonają lot w ramach wydarzenia „Powitanie z Polską”. Ok. godziny 9:45 myśliwce przelecą nad Westerplatte, ok. 10:10 pojawią się nad stolicą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej, a ok. 10:35 formacja będzie widoczna nad Wisłą w Krakowie w rejonie Wzgórza Wawelskiego. – Przelot potrwa 1,5 godziny – w eskorcie F-16 – samoloty F-35 wrócą do Łasku. Potem rozpocznie się oficjalna ceremonia – samoloty zakołują, przejadą przez salut wodny, pierwszy polski pilot F-35 złoży meldunek. Chcemy, żeby Polacy mieli możliwość zobaczenia tych samolotów – opowiada nam Władysław Kosiniak-Kamysz.

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- F-35 to generacyjny przeskok dla polskiego lotnictwa. Jest on niemal niewykrywalny dla radarów. Może niszczyć najbardziej zaawansowane systemy rakietowe, zanim przeciwnik zorientuje się, że są one zagrożone. Dotąd takich zdolności nie mieliśmy. F-35 zbiera dane z własnych sensorów, innych samolotów, systemów naziemnych i satelitów. Daje to pilotowi unikalny obraz pola walki w czasie rzeczywistym – opowiada szef MON.

W uroczystości w Łasku weźmie udział podsekretarz stanu USA Thomas DiNanno.

Wszystkie samoloty dolecą za trzy lata

Do końca 2029 r. będziemy mieli 32 samoloty F-35. Będą stacjonować w bazie w Łasku i w Świdwinie. Ich zakup kosztuje ok. 18 mld zł. Dodatkowe środki zostaną zainwestowanie m.in. w rozbudowę w baz, środki rżenia i szkolenie pilotów.

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