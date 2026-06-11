Donald Tusk wymownie zareagował na weto prezydenta. Inni też się nie powstrzymywali!

Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę dotyczącą kryptowalut. Mimo że ustawa zawierała poprawkę zgłoszoną przez Kancelarię Prezydenta, została ponownie odrzucona.

Rząd i czołowi politycy koalicji ostro skrytykowali decyzję prezydenta, oskarżając go o "współudział" w działaniach oszustów i służb obcych. Premier Tusk zasugerował "głębsze zaangażowanie" prezydenta, a wicepremier Gawkowski stwierdził, że weto sprzyja "krypto oszustom, złodziejom i obcym służbom", co może prowadzić do strat finansowych obywateli.

Prezydent Nawrocki bronił swojej decyzji, twierdząc, że rządowa ustawa jest nieskuteczna i prowadzi "walkę z "kryptocieniem"" zamiast realnie rozwiązywać problem. Podkreślił, że jest zwolennikiem regulacji rynku i ochrony konsumentów, ale w sposób efektywny, i wskazał na swoją własną inicjatywę ustawodawczą.

Zawetowana przez prezydenta ustawa, choć w wielu aspektach zbliżona do poprzednich wersji, zawierała jedną istotną poprawkę zgłoszoną przez Kancelarię Prezydenta. Zgodnie z tą poprawką, Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby obowiązek corocznego sporządzania i publikowania raportów dotyczących funkcjonowania rynku kryptoaktywów w Biuletynie Informacji Publicznej. Mimo uwzględnienia tej propozycji, ustawa została ponownie odrzucona przez prezydenta.

Donald Tusk wyraził swoje oburzenie decyzją prezydenta, sugerując, że jego motywy mogą być bardziej złożone niż się wydaje.

- Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli - napisał, komentując najnowszą decyzję Karola Nawrockiego.

Według szefa rządu, konsekwencja w blokowaniu przepisów może sugerować głębsze zaangażowanie prezydenta w kwestie związane z rynkiem kryptowalut, niż początkowo sądzono.

Reakcje innych polityków

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski również skomentował decyzję prezydenta, używając mocnych słów.

- To już praktycznie podchodzi pod współudział! Trzecie weto ustawy o kryptoaktywach. Decyzja prezydenta oznacza, że dłużej będą działać krypto oszuści, złodzieje i obce służby. Więcej ludzi straci pieniądze. Brak słów! Rząd nie odpuści tego tematu, będziemy dalej walczyć o dobre prawo i bezpieczeństwo na rynku kryptowalut - napisał.

Podkreślił, że kolejne weto sprzyja działaniom oszustów i obcych służb, co może prowadzić do dalszych strat finansowych obywateli. Zapewnił, że rząd nie zrezygnuje z dążenia do stworzenia odpowiednich regulacji prawnych. Także Adrian Witczak, poseł KO, wyraził swoje zdziwienie powtarzalnością wet prezydenckich.

- Kolejne weto. Coraz trudniej znaleźć ustawę, którą prezydent chciałby podpisać, a coraz łatwiej dostrzec, komu naprawdę służy jego długopis. Trudno zrozumieć, dlaczego tak konsekwentnie blokuje przepisy zwiększające bezpieczeństwo i przejrzystość rynku. Na takim chaosie korzystają spekulanci, oszuści i ci, którym zależy na słabym nadzorze. Polska zasługuje na państwo, a nie na wolną amerykankę - napisał.

Poseł zwrócił uwagę na to, że brak jasnych przepisów sprzyja spekulantom i oszustom, a Polska potrzebuje stabilnych regulacji zamiast "wolnej amerykanki". Z kolei europosłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz określiła prezydenta mianem "wetomana".

- Wetoman w akcji. Dziś zawetował trzy ustawy, w tym... trzeci raz o kryptoaktywach. Niestrudzenie w obronie kryptowalutowych przestępców. Nawrocki pogrąża się - stwierdziła.

Z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka dodał, że działania prezydenta wskazują na realizację "jakiegoś interesu", który "z pewnością nie jest interesem Polaków".

Stanowisko Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki ogłosił w czwartek, że po raz trzeci zawetował ustawę rządową dotyczącą kryptowalut.

- Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z "kryptocieniem" zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste, chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać - stwierdził w materiale wideo opublikowanym na platformie X.

Prezydent zarzucił rządowi, że zamiast skutecznie rozwiązywać problemy, prowadzi "walkę z "kryptocieniem"", sugerując, że intencje rządu nie są czyste. Podkreślił, że jest zwolennikiem regulacji rynku i ochrony konsumentów, jednak uważa, że obecne podejście rządu jest nieskuteczne. Prezydent przypomniał również o swojej własnej inicjatywie ustawodawczej w Sejmie, która, jak zaznaczył, w dużej mierze pokrywa się z projektem rządowym, lecz oferuje skuteczniejsze rozwiązania.

- Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów, tylko trzeba to robić skutecznie - podkreślił.

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