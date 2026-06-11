Karol Nawrocki znów zawetował ustawę o kryptowalutach! Z jakiego powodu?

Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci odrzucił projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Jest to powtarzająca się decyzja, która blokuje implementację unijnego rozporządzenia MiCA w Polsce.

Głównym powodem odrzucenia ustawy są obawy prezydenta przed nadmierną regulacją. Prezydent argumentuje, że mogłaby ona skutkować przeniesieniem działalności polskich firm z branży kryptoaktywów poza granice kraju.

Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed poważnymi konsekwencjami braku regulacji. Bez krajowego organu nadzorczego i procedur licencjonowania, po 1 lipca 2026 roku, polskie firmy utracą zdolność do legalnego świadczenia usług, co otworzy polski rynek dla zagranicznych podmiotów posiadających zezwolenia z innych państw UE.

Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci odrzucił projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Poprzednie dwie próby uregulowania tego sektora również spotkały się z wetem głowy państwa. W uzasadnieniu wcześniejszych decyzji prezydent wskazywał na obawy dotyczące potencjalnej nadmiernej regulacji, która mogłaby skutkować przeniesieniem działalności polskich firm z branży kryptoaktywów poza granice kraju.

Odrzucony przez prezydenta projekt ustawy miał na celu wdrożenie unijnego rozporządzenia Markets in Crypto-Assets Regulation, którego zadaniem jest ujednolicenie regulacji dla rynku kryptoaktywów w całej Unii Europejskiej. Ustawa wyznaczała Komisję Nadzoru Finansowego jako kluczowy organ nadzorczy. KNF miałaby uprawnienia do nakładania sankcji na podmioty działające w tym sektorze, a także możliwość blokowania rachunków pieniężnych lub kryptoaktywów oraz wstrzymywania transakcji na okres do 96 godzin, z opcją przedłużenia. Rządowa propozycja zakładała, że maksymalny czas takiej blokady nie mógłby przekroczyć sześciu miesięcy.

Co istotne, w porównaniu do poprzednich wersji, najnowszy projekt ustawy zawierał poprawkę, pochodzącą z kancelarii prezydenta, zobowiązującą KNF do corocznego sporządzania i publikowania raportów o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów we współpracy z ministrem finansów.

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego

W lutym 2026 roku Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła poważne obawy dotyczące braku regulacji. Zgodnie z rozporządzeniem MiCA, podmioty oferujące usługi w zakresie kryptoaktywów mogą działać bez unijnego zezwolenia jedynie do 1 lipca 2026 roku. KNF podkreśliła, że bez ustanowienia krajowego organu nadzorczego i procedur licencjonowania, polskie firmy operujące na tym rynku utracą zdolność do świadczenia usług na terenie kraju. W takiej sytuacji, na polskim rynku mogłyby działać jedynie podmioty posiadające zezwolenie uzyskane w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, prowadzące działalność transgraniczną.

Konsekwencje

Decyzja prezydenta Karola Nawrockiego wywołała dyskusję na temat przyszłości regulacji rynku kryptoaktywów w Polsce. Z jednej strony, prezydent konsekwentnie argumentuje przeciwko nadmiernej regulacji, która mogłaby zahamować rozwój rodzimych firm i skłonić je do przeniesienia działalności za granicę. Z drugiej strony, KNF ostrzega przed ryzykiem utraty zdolności polskich podmiotów do legalnego świadczenia usług po upływie okresu przejściowego MiCA, co mogłoby paradoksalnie otworzyć polski rynek dla zagranicznych konkurentów, którzy uzyskali zezwolenia w innych krajach UE. Brak przyjęcia ustawy przed kluczowym terminem może mieć istotne konsekwencje dla polskich przedsiębiorstw działających w sektorze kryptoaktywów.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki odwiedził swoje dawne liceum:

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