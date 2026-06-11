Nawrocki leci na galę UFC do Trumpa. Biały Dom zamienia się w oktagon

Biały Dom zamienia się w oktagon! Gala UFC Freedom 250, łącząca obchody 250-lecia USA z urodzinami Trumpa, budzi kontrowersje.

Prezydent Karol Nawrocki leci do Waszyngtonu na zaproszenie Trumpa, co wywołało ostre komentarze Radosława Sikorskiego.

Dowiedz się, dlaczego to wydarzenie zaciera granice polityki i rozrywki, oraz co oznacza udział w nim polskiego prezydenta!

Gala UFC w Białym Domu. Tak Trump świętuje 250-lecie USA

Gala UFC Freedom 250 ma odbyć się 14 czerwca na terenie Białego Domu w Waszyngtonie. Wydarzenie zapowiadane jest jako część obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Data nie jest jednak przypadkowa także z innego powodu. Tego samego dnia Donald Trump kończy 80 lat.

Na południowym trawniku Białego Domu ustawiono oktagon i ogromną konstrukcję przygotowaną pod galę mieszanych sztuk walki. W planie jest siedem pojedynków. Oficjalna zapowiedź UFC przedstawia wydarzenie jako historyczne: gala ma odbyć się „live from the White House” w Waszyngtonie.

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Amerykańskie media, m.in. „The New York Times”, CNN, „The Washington Post” i Associated Press, podkreślają, że to bezprecedensowa sytuacja. „The Washington Post” zwracał uwagę, że Biały Dom po raz pierwszy stanie się areną profesjonalnej gali MMA, a komentatorzy CNN oceniali, że wydarzenie pokazuje, jak bardzo zacierają się dziś granice między polityką, rozrywką i kulturą celebrycką. Z kolei Associated Press pisała o „niezwykłym połączeniu narodowych obchodów z widowiskiem sportowym”. Media przypominają, że Biały Dom bywał miejscem uroczystości państwowych, koncertów czy spotkań z weteranami. Tym razem symbolem obchodów ma być federacja MMA, oktagon, transmisja sportowa i goście zaproszeni na wydarzenie o wyraźnym polityczno-celebryckim charakterze.

Pozwy, kontrowersje i pytania o granice

Wokół gali szybko pojawiły się kontrowersje. Przeciwnicy wydarzenia próbują zablokować je w sądzie, wskazując na wykorzystanie terenu federalnego, procedury dotyczące pozwolenia oraz komercyjny charakter imprezy organizowanej przy Białym Domu. Administracja Trumpa odpiera zarzuty i przekonuje, że wydarzenie jest legalne oraz wpisuje się w narodowe obchody.

Sprawa budzi emocje również dlatego, że Donald Trump od lat utrzymuje bliskie relacje ze środowiskiem UFC. Szef federacji Dana White wielokrotnie publicznie wspierał byłego prezydenta, a sam Trump regularnie pojawiał się na galach MMA i chętnie podkreślał swoje związki z tym sportem. Organizacja wydarzenia na terenie Białego Domu sprawia, że ta relacja zyskuje dziś wyjątkowo symboliczny wymiar.

Zwolennicy Donalda Trumpa postrzegają to wydarzenie jako efektowny sposób uczczenia amerykańskiego jubileuszu i podkreślenia narodowej dumy. Przeciwnicy wskazują natomiast, że organizacja sportowego spektaklu na terenie Białego Domu zaciera granice między instytucją państwa, polityką a wizerunkowymi przedsięwzięciami byłego prezydenta.

Karol Nawrocki na liście gości. Przydacz potwierdził wyjazd

Polski wątek pojawił się, gdy potwierdzono, że do Waszyngtonu uda się prezydent Karol Nawrocki. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że Nawrocki weźmie udział w gali na zaproszenie Donalda Trumpa.

Według Przydacza wizyta ma być również okazją do rozmów o bezpieczeństwie i relacjach dwustronnych. Pałac Prezydencki przedstawia więc wyjazd nie tylko jako obecność na widowisku sportowym, ale także element kontaktów politycznych z amerykańską administracją.

Mimo tego samo miejsce i charakter wydarzenia natychmiast stały się tematem komentarzy. Trudno bowiem przejść obojętnie obok sytuacji, w której prezydent Polski jedzie do Białego Domu nie na klasyczny szczyt polityczny, lecz na galę UFC organizowaną w dniu urodzin Donalda Trumpa.

Sikorski kpi z Nawrockiego. „Co najmniej do półfinału”

Do sprawy szybko odniósł się Radosław Sikorski. Szef polskiej dyplomacji zakpił z zaproszenia dla prezydenta Nawrockiego, sugerując w żartobliwym tonie, jakby polski prezydent miał wziąć udział w sportowej rywalizacji.

„Trzymam kciuki, aby prezydent Karol Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału” – napisał Sikorski.

W kolejnym wpisie dodał: „A w drodze powrotnej przywiózł Ziobrę”.

Słowa Donalda Trumpa szybko wywołały polityczne komentarze po obu stronach sceny politycznej. Dla przedstawicieli rządu stały się pretekstem do krytyki prezydenta, natomiast Pałac Prezydencki przedstawia je jako potwierdzenie bezpośrednich relacji Karola Nawrockiego z amerykańskim przywódcą oraz znaczenia zaproszenia wystosowanego przez jednego z kluczowych sojuszników Polski.

Biały Dom, oktagon i polska polityka

Gala UFC przed Białym Domem już teraz jest czymś więcej niż sportowym wydarzeniem. Łączy politykę, rozrywkę, relacje Donalda Trumpa z Daną White’em, obchody 250-lecia USA i wizerunkową grę wokół prezydentury. Po polskiej stronie dochodzi jeszcze pytanie, jak oceniać obecność Karola Nawrockiego na tak nietypowej imprezie.

Pałac Prezydencki będzie podkreślał rozmowy o bezpieczeństwie i relacje z USA. Krytycy będą pytać, czy udział w gali MMA organizowanej w dniu urodzin Trumpa to właściwa oprawa dla wizyty głowy państwa. Jedno jest pewne: zdjęcia z oktagonem na tle Białego Domu i obecnością prezydenta Polski będą szeroko komentowane nie tylko w Stanach Zjednoczonych.

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