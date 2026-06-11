Jarosław Kaczyński szczerze o pomyśle Trumpa i MMA. Mówił o "tradycji rycerskiej"

Donald Trump organizuje galę UFC Freedom 250 w Białym Domu. Wydarzenie ma uczcić 250. rocznicę powstania USA i zbiega się z 80. urodzinami Trumpa.

Polski prezydent Karol Nawrocki został zaproszony i weźmie udział w gali MMA w Białym Domu. Jego obecność potwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP, Marcin Przydacz, wskazując, że wizyta będzie okazją do rozmów o bezpieczeństwie i relacjach dwustronnych.

Gala budzi kontrowersje i krytykę, w tym zarzuty o korupcję i wykorzystywanie infrastruktury państwowej do celów prywatnych przez Trumpa. Wydarzenie jest również bojkotowane przez wiele znanych osobistości ze świata rozrywki.

Jarosław Kaczyński, zapytany o nadchodzącą galę MMA organizowaną przez Donalda Trumpa, wyraził zadowolenie z faktu zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego. Stwierdził: — To, że pan prezydent Nawrocki został zaproszony na tę uroczystość, to bardzo dobrze.

Jednocześnie prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawił swoją negatywną ocenę samej dyscypliny sportowej. Nawiązując do swoich wcześniejszych wypowiedzi, podkreślił, że preferuje sporty walki oparte na "tradycji rycerskiej".

- Moja ocena tych walk, tego sportu, została sformułowana w niedawnym wywiadzie. Ja nawet lubię oglądać sporty walki, ale takie, w których funkcjonują jakieś zasady związane z tradycją rycerską. Na przykład bokser, który obala na ziemię uderzeniem innego boksera, nie rzuca się na niego i nie bije go dalej. To jest właśnie ta tradycja i tego nie ma w MMA. I ja w związku z tym nie poważam tego sportu - stwierdził.

Gala UFC w Białym Domu

Gala UFC Freedom 250, która ma odbyć się w Białym Domu. Donald Trump, we współpracy z największą organizacją MMA, UFC, ma w ten sposób uczcić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Termin gali zbiega się również z 80. urodzinami samego Donalda Trumpa.

Potwierdzenie udziału polskiego prezydenta, Karola Nawrockiego, w tym wydarzeniu zostało przekazane przez Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP. Prezydent ma zasiąść na widowni podczas gali.

- Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych - napisał na Twitterze.

Plany Donalda Trumpa dotyczące organizacji gali w Białym Domu spotkały się z falą krytyki i wywołały kontrowersje. Przeciwnicy byłego prezydenta złożyli pozew do sądu federalnego, zarzucając mu korupcję oraz wykorzystywanie infrastruktury państwowej do celów prywatnych i osobistych korzyści finansowych, zwłaszcza w dniu jego urodzin.

Ponadto, wydarzenie to jest bojkotowane przez wiele znanych osobistości ze świata rozrywki. Według doniesień "Vanity Fair", choć zaproszenia otrzymali m.in. Adam Sandler, Dwayne "The Rock" Johnson, Jared Leto i Mario Lopez, to nie zamierzają oni pojawić się na gali.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Jarosław Kaczyński:

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