Anna Maria Żukowska dobitnie podsumowała pomysł na nowa konstytucję. Nie ma wątpliwości

Anna Maria Żukowska określiła powołanie prezydenckiej rady ds. nowej konstytucji jako "niepotrzebne" i "zawracanie głowy". Skrytykowała skład gremium (średnia wieku 70 lat), brak większości konstytucyjnej do zmiany ustawy zasadniczej oraz wyraziła obawę, że ewentualne zmiany mogłyby iść w kierunku zakazu aborcji.

Polityczka uważa, że rada nie stworzy "nowej konstytucji", lecz "starą", a prezydent dąży do zmiany ustroju na prezydencki. Podkreśliła, że Lewica nie zasiądzie w gremium z Julią Przyłębską i jest przekonana, że w obecnym ani kolejnym Sejmie nie będzie większości do zmiany konstytucji.

Anna Maria Żukowska wyjaśniła, że żaden przedstawiciel koalicji rządzącej nie uczestniczył w oficjalnych obchodach majowych ze względu na "ustalenia koalicyjne".

Anna Maria Żukowska nie kryła swojego sceptycyzmu wobec nowo powołanej prezydenckiej rady.

- Średnia wieku 70 lat, więc to raczej nie będzie nowa konstytucja tylko stara konstytucja. To jest totalnie jednopokoleniowe gremium. Jest niepotrzebna. Zawracanie głowy wiedząc, że nie ma większości konstytucyjnej do zmiany konstytucji - oceniła w Radiu Zet.

Polityczka wyraziła obawę, że takie gremium szłoby w kierunku zakazu aborcji i nakazu wieszania krzyży wszędzie. Stanowczo podkreśliła również, że Lewica "na pewno nie będzie zasiadać w jakimś gremium wspólnie z panią Julią Przyłębską". W jej ocenie, ewentualne zmiany w konstytucji "doprowadziłyby do tego, że każdy tam chciałby powpisywać sobie różne swoje ciekawe pomysły i to sparaliżowałoby działanie konstytucji jeszcze bardziej".

Prezydencki ustrój

Anna Maria Żukowska odniosła się również do potencjalnych ambicji prezydenta w zakresie zmiany ustroju. Zaznaczyła, że "pan prezydent chciałby zmienić ustrój, doskonale to wiemy i doskonale wiemy na jaki – prezydencki". W jej opinii, "chce więcej władzy i to wcale nie oznacza, że nie pojawią się jakiekolwiek konflikty". Anna Maria Żukowska podkreśliła, że "konstytucji trzeba przede wszystkim przestrzegać" i wyraziła przekonanie, że "ani w tym Sejmie, ani w kolejnym nie będzie większości, by konstytucję zmienić".

Anna Maria Żukowska wyjaśniła również, dlaczego koalicja rządząca nie uczestniczyła w oficjalnych obchodach majowych, podczas których Andrzej Poczobut otrzymał order Orła Białego. Stwierdziła, że "nikt z koalicji nie uczestniczył w tych obchodach", ponieważ "taka była decyzja". Dodała, że "takie były ustalenia koalicyjne" i "nie było również wicepremiera Kosiniaka".

