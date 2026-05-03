Nawrocki powołał radę ds. nowej konstytucji. W składzie między innymi Julia Przyłębska i prof. Ryszard Legutko

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-05-03 12:23

W symbolicznym dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, na Zamku Królewskim w Warszawie, prezydent Karol Nawrocki zainaugurował prace nad nową ustawą zasadniczą, powołując Radę ds. nowej konstytucji. Inicjatywa ta ma na celu przygotowanie kompleksowego projektu konstytucji do końca obecnej kadencji prezydenta.

Karol Nawrocki

i

Autor: Super Express Karol Nawrocki
  • Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę, której głównym zadaniem jest przygotowanie projektu nowej konstytucji do końca jego kadencji w 2030 roku.
  • Do Rady powołano już pierwsze osoby o znaczącym dorobku naukowym i politycznym, m.in. prof. Ryszarda Legutkę, prof. Ryszarda Piotrowskiego, Marka Jurka, Annę Łabno, Józefa Zycha, Barbarę Piwnik oraz Julię Przyłębską. Planowane jest poszerzenie składu o przedstawicieli klubów i kół poselskich oraz dodatkowych ekspertów.
  • Prezydent Nawrocki ma ambicję, aby do 2030 roku przedstawić gotowy projekt konstytucji, co świadczy o jego poważnym podejściu do tej inicjatywy i chęci trwałego wpływu na polski system prawny.

Podczas uroczystości, która odbyła się w historycznym otoczeniu Zamku Królewskiego, prezydent Karol Nawrocki oficjalnie powołał pierwszych członków Rady. W jej skład weszły osoby o znaczącym dorobku naukowym i politycznym: profesor Ryszard Legutko, profesor Ryszard Piotrowski, Marek Jurek, Anna Łabno, Józef Zych, Barbara Piwnik oraz Julia Przyłębska.

Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta. Opozycjonista zabrał głos: "Jestem dumny"

Docelowo skład Rady ma zostać poszerzony o przedstawicieli klubów i kół poselskich, po dwie osoby z każdego klubu oraz po jednej z każdego koła,– a także o dodatkowych ekspertów. Zadaniem Rady będzie przygotowanie projektu nowej konstytucji w wyznaczonym terminie, który przypada na koniec obecnej kadencji prezydenta Nawrockiego, czyli do 2030 roku.

Zapowiedź rzecznika prezydenta

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, już wcześniej informował o planowanym powołaniu Rady. W rozmowie w programie "Graffiti" na antenie Polsat News, Leśkiewicz podkreślił, że Kancelaria Prezydenta liczy na szeroką współpracę, zapraszając do udziału w pracach po dwóch przedstawicieli z każdego klubu parlamentarnego i po jednym z każdego koła.

Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent Nawrocki ma ambicję, aby "położyć na stół projekt konstytucji" do końca swojej kadencji w 2030 roku, co wskazuje na poważne traktowanie tej inicjatywy i chęć pozostawienia trwałego śladu w polskim systemie prawnym.

W naszej galerii zobaczysz oznaczanie Andrzeja Poczobuta 3 maja 2026:

Andrzej Poczobut odznaczony
Galeria zdjęć 18
Sonda
Czy Twoim zdaniem powinna zostać napisana w Polsce nowa konstytucja?
TRELA MOCNO O MEJZIE: WYJĄTKOWA KARYKATURA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI