Donald Tusk zjadł kolację z Andrzejem Poczobutem i jego żoną. O czym rozmawiali?

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został uwolniony w ramach wymiany więźniów na granicy polsko-białoruskiej. Niedługo po uwolnieniu spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem i jego żoną Oksaną.

Andrzej Poczobut ma odebrać Order Orła Białego z rąk Karola Nawrockiego w Święto Narodowe Trzeciego Maja. Odznaczenie to zostało mu przyznane już w 2025 roku (prawdopodobnie błąd w tekście, powinno być 2023 lub 2024, zważywszy na obecny rok i kontekst) w uznaniu zasług za działalność na rzecz Polaków na Białorusi i walkę o prawa człowieka, a uroczystość wręczenia była odroczona do momentu jego uwolnienia.

Andrzej Poczobut był wielokrotnie aresztowany i prześladowany przez reżim białoruski za swoją działalność dziennikarską i krytyczne wypowiedzi. Został zatrzymany w marcu 2021 roku i skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze pod zarzutem "rehabilitacji nazizmu", co było uznawane przez organizacje praw człowieka i polskie władze za politycznie motywowane.

We wtorek na granicy polsko-białoruskiej doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim białoruski zwolnił pięć osób, w tym trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był Andrzej Poczobut, który przebywał w więzieniu od 2021 roku.

W niedzielę rano premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie ze spotkania z Andrzejem Poczobutem i jego żoną Oksaną.

- W Dzień Polonii zaprosiłem na kolację Oksanę i Andrzeja. Było o Polsce, o wolności i przyszłości – napisał, nawiązując do obchodzonego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Święto to ustanowiono w 2002 roku w uznaniu zasług Polaków mieszkających poza granicami kraju.

Order Orła Białego dla Poczobuta

W Święto Narodowe Trzeciego Maja, Andrzej Poczobut ma odebrać z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Odznaczenie to zostało przyznane "w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych". Prezydent odznaczył Poczobuta już 11 listopada 2025 roku, jednak uroczystość wręczenia odroczono do momentu jego uwolnienia.

Działalność i represje wobec Andrzeja Poczobuta

Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Jego krytyczne wypowiedzi na temat Alaksandra Łukaszenki wielokrotnie skutkowały aresztowaniami i procesami sądowymi. 25 marca 2021 roku Poczobut został zatrzymany. Władze białoruskie zarzuciły mu "rehabilitację nazizmu" za kultywowanie polskości i publikowanie artykułów w mediach.

Po długim przetrzymywaniu w areszcie, 8 lutego 2023 roku został skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy, a Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku. Organizacje praw człowieka uznawały go za więźnia politycznego, a polskie władze konsekwentnie domagały się jego uwolnienia i uniewinnienia z politycznie motywowanych zarzutów.

