Leszek Miller ostro skrytykował Donalda Tuska! Nie gryzł się w język

Leszek Miller i Waldemar Pawlak i Bronisław Komorowski skrytykowali wpis Donalda Tuska na platformie X, w którym ocenił decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk z Niemiec jako "rozpad sojuszu".

Waldemar Pawlak i Bronisław Komorowski zgodnie stwierdzili, że wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec jest raczej demonstracją polityczną Donalda Trumpa, a nie faktycznym osłabieniem zdolności militarnych na kontynencie, wskazując na wcześniejsze okresy mniejszej obecności wojskowej USA w Niemczech.

Uczestnicy dyskusji, zwłaszcza Leszek Miller i Bronisław Komorowski, zaapelowali do polskich polityków o większy pragmatyzm w stosunkach międzynarodowych i unikanie ostrej retoryki, szczególnie wobec prezydenta USA.

W minioną sobotę w studiu telewizji Polsat News zasiedli byli szefowie rządu Leszek Miller i Waldemar Pawlak oraz były prezydent Bronisław Komorowski, aby ocenić głośny wpis premiera Donalda Tuska na platformie X. Donald Tusk, komentując decyzję Donalda Trumpa o wycofaniu pięciu tysięcy żołnierzy z baz w Niemczech, napisał, że największym zagrożeniem dla społeczności nie są wrogowie zewnętrzni, ale "postępujący rozpad" całego sojuszu.

Ostrożność w ocenie sytuacji

Byli przywódcy starali się stonować alarmistyczny przekaz płynący z Kancelarii Premiera. Waldemar Pawlak i Bronisław Komorowski zgodnie uznali, że ruch amerykańskiej administracji jest bardziej demonstracją polityczną niż faktycznym cięciem zdolności militarnych na kontynencie. Były premier Leszek Miller w swojej analizie skupił się bezpośrednio na komunikacji obranej przez Donalda Tuska, krytykując tak ostrą retorykę pod adresem partnerów zza oceanu.

- Ja przede wszystkim oczekiwałbym, że polscy politycy przestaną się wypowiadać w takim stylu, że oto jesteśmy świadkami rozpadu paktu północnoatlantyckiego. To są słowa absolutnie na niczym nieoparte, wbrew faktom – ocenił Leszek Miller. - Były czasy, że kontyngent amerykański w Niemczech był mniejszy i nikt nie robił z tego problemu, nikt nie rozdzierał szat – argumentował w studiu Polsat News.

Stosunek do Donalda Trumpa

Do dyskusji włączył się Bronisław Komorowski, który stanął po stronie państw europejskich, odpierając zarzuty Donalda Trumpa o brak wsparcia wojskowego w wojnie na Bliskim Wschodzie. Były prezydent przekonywał, że amerykański przywódca nie ma racji, obarczając sojuszników winą za brak zaangażowania w konflikt z Iranem. Przyznał jednak, że pod wpływem polityki Waszyngtonu Sojusz Północnoatlantycki bez wątpienia ulegnie pewnym przeobrażeniom.

- W związku z tym trzeba na to reagować i w moim przekonaniu, im mniej werbalnie, tym lepiej – stwierdził Komorowski, sugerując potrzebę zakulisowej dyplomacji zamiast ostrej wymiany zdań w mediach społecznościowych. Leszek Miller kontynuował jednak wątek uderzania przez niektórych decydentów w prezydenta USA.

- Korzystam z okazji, żeby powiedzieć to bardzo wyraźnie, w polskiej klasie politycznej jest spora grupa polityków, którzy nie tylko, że traktują Trumpa z niechęcią, ale wręcz go nienawidzą. Każdy pretekst jest natychmiast wykorzystywany przeciwko prezydentowi Stanów Zjednoczonych – skomentował zachowanie polskich elit Leszek Miller.

Zaapelował także do krajowych liderów o znacznie większy pragmatyzm na arenie międzynarodowej.

- Ja bym oczekiwał, żeby ci politycy zachowywali się bardziej odpowiedzialnie. My nie mamy wpływu na to, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych i trzeba pracować z takim prezydentem, jakim on po prostu jest, i przestać wybrzydzać – skwitował polityk.

