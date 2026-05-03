3 maja zamiast jednoczyć znów dzieli Polaków? Ten schemat wraca co roku

3 maja, rocznica uchwalenia Konstytucji, mimo że powinna łączyć, od lat staje się przestrzenią do politycznych sporów.

Ścierają się dwie wizje państwa: jedna akcentuje suwerweność, druga demokrację i miejsce Polski w Europie.

Dlaczego to święto zawsze budzi emocje i w jaki sposób politycy wykorzystują je do podkreślania podziałów?

To samo święto, zupełnie inne znaczenia

3 maja to jedna z najważniejszych dat w polskiej historii. Rocznica uchwalenia Konstytucji z 1791 roku od dekad jest symbolem państwowości, reform i ambicji modernizacyjnych. W teorii, to dzień, który powinien łączyć ponad podziałami.

W praktyce jednak od lat widać, że to samo święto staje się przestrzenią zupełnie różnych interpretacji. Każde środowisko polityczne sięga po ten sam zestaw symboli, konstytucję, biało-czerwone barwy, patriotyczne hasła, ale nadaje im inne znaczenie. Każdy powołuje się na tę samą Konstytucję, ale widzi w niej coś innego.

Suwerenność kontra wspólnota

W centrum tego sporu znajdują się dwie wizje państwa, które od lat ścierają się w polskiej polityce. Pierwsza akcentuje suwerenność, ciągłość historyczną i niezależność państwa. W tej narracji Konstytucja 3 maja jest dowodem siły polskiej państwowości i symbolem walki o samostanowienie. Najważniejsze jest tu przekonanie, że decyzje dotyczące Polski powinny zapadać przede wszystkim w kraju.

Druga wizja podkreśla znaczenie demokracji, praw obywatelskich i miejsca Polski w Europie. W tym ujęciu Konstytucja jest symbolem otwartości na zmiany i modernizacji, a współpraca międzynarodowa traktowana jest jako fundament bezpieczeństwa i rozwoju. Jedni mówią o narodzie i tradycji, drudzy o obywatelach i przyszłości.

Zmieniają się politycy, nie zmienia się spór

Z biegiem lat zmieniają się twarze polskiej polityki, ale sam konflikt pozostaje zaskakująco trwały. Kolejne rocznice 3 maja pokazują podobny schemat, różne uroczystości, różne akcenty, różne słowa. Dziś jednymi z najważniejszych postaci sceny politycznej są m.in. Karol Nawrocki oraz Donald Tusk, ale sam podział nie jest związany wyłącznie z konkretnymi nazwiskami.

Zmieniają się politycy, nie zmienia się spór o to, czym ma być Polska. To właśnie dlatego każda kolejna rocznica wygląda podobnie, choć kontekst polityczny bywa zupełnie inny.

Dlaczego 3 maja zawsze budzi emocje?

Święto Konstytucji 3 maja ma wyjątkowy charakter, bo dotyka fundamentów państwa. To nie jest tylko rocznica historyczna, to także moment, w którym politycy i opinia publiczna zadają sobie pytanie o kierunek, w jakim zmierza Polska.

Właśnie dlatego 3 maja tak łatwo staje się politycznym testem i symbolicznym polem sporu. Każde słowo, każde wystąpienie, każda interpretacja historii nabiera dodatkowego znaczenia. To jeden z niewielu dni w roku, który zamiast łączyć, wyraźnie pokazuje różnice.

Scenariusz, który powraca co roku

Analizując poprzednie lata, trudno nie zauważyć pewnej powtarzalności. Niezależnie od tego, kto aktualnie dominuje na scenie politycznej, schemat obchodów pozostaje podobny, różne przekazy, różne akcenty i różne odpowiedzi na to samo pytanie o przyszłość państwa. Dlatego wszystko wskazuje na to, że również tegoroczne obchody wpiszą się w ten dobrze znany scenariusz.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Bydgoszczy