Mateusz Morawiecki ostrzega: „Szpitale będą znikać z mapy Polski”

Mateusz Morawiecki alarmuje, że kryzys w ochronie zdrowia pogłębia się przez "zapaść finansów publicznych" rządu Donalda Tuska.

Były premier twierdzi, że NFZ obciął finansowanie nadwykonań, co oznacza, że szpitale nie otrzymują pełnych płatności za świadczenia.

Morawiecki ostrzega, że co najmniej 40 placówek stoi na krawędzi upadku. Czy szpitale będą znikać z mapy Polski?

„Brak pieniędzy realnie zagraża zdrowiu”

Były szef rządu opublikował w mediach społecznościowych wpis i nagranie, w których ostro krytykuje działania obecnego gabinetu Donalda Tuska.

„Brak pieniędzy realnie zagraża zdrowiu i życiu Polaków! Za nieudolność tego rządu nie mogą dłużej płacić pacjenci” – napisał Mateusz Morawiecki na X.W nagraniu rozwija tę tezę, wskazując na – jak twierdzi – pogarszającą się sytuację finansową systemu ochrony zdrowia. „Kryzys w ochronie zdrowia pogłębia się. To skutek zapaści finansów publicznych i fatalnego zarządzania budżetem państwa przez rząd Donalda Tuska” – mówi.

Spór o pieniądze w NFZ

Jednym z kluczowych wątków jest kwestia tzw. nadwykonań, czyli świadczeń realizowanych przez szpitale ponad zakontraktowany limit. Morawiecki przekonuje, że decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia w tej sprawie uderzają w placówki medyczne.

„NFZ obciął finansowanie nad wykonaniem. Za tomografię i rezonans ponad kontrakt szpitale dostają dziś tylko 50% stawki. Za endoskopię 60%” – podkreśla.Według byłego premiera konsekwencje tych decyzji odczuwają przede wszystkim pacjenci. „Pacjenci odsyłani z kwitkiem, jeszcze dłuższe kolejki” – dodaje.

„Co najmniej 40 placówek stoi na krawędzi”

W nagraniu pojawia się także ocena skali problemu. Były premier nie mówi już tylko o pojedynczych trudnościach finansowych, ale przedstawia sytuację jako szerszy kryzys całego systemu ochrony zdrowia. Wskazuje konkretne liczby i przykłady, które mają pokazać, że problem nie dotyczy wyłącznie jednej placówki czy jednego regionu. W jego ocenie coraz więcej szpitali znajduje się pod finansową presją, a konsekwencje takich decyzji mogą ostatecznie odczuć pacjenci.

„Ten koszmar trzeba zatrzymać”

Były premier nie ogranicza się do diagnozy, ale formułuje także ostrzeżenie polityczne.

– „Oni nie mają planu. Ten koszmar trzeba zatrzymać. Szpitale będą znikać z mapy Polski, jeśli nie zmienimy rządu. To jest kwestia zdrowia i życia Polaków" – podkreśla.Jego wypowiedź wpisuje się w coraz ostrzejszy spór polityczny wokół finansowania ochrony zdrowia.

Co to oznacza dla pacjentów?Temat kondycji systemu zdrowia wraca w debacie publicznej od miesięcy. Szpitale mierzą się z rosnącymi kosztami, a pacjenci – z dostępnością świadczeń i wydłużającymi się kolejkami.

Wypowiedź Morawieckiego pokazuje, że kwestia ochrony zdrowia może stać się jednym z kluczowych tematów politycznych w najbliższym czasie — nie tylko jako problem systemowy, ale też jako jeden z głównych punktów sporu między rządem a opozycją.

„Co najmniej 40 placówek stoi na krawędzi upadku. To nie są pojedyncze przypadki, to systemowy problem, który się pogłębia” – zaznacza. „Szpital w Bytomiu stał się symbolem tej zapaści. To tam personel medyczny musiał zebrać około 2000 zł na przegląd aparatu do diatermii, żeby w ogóle móc dalej operować. To pokazuje, w jakiej sytuacji znalazły się dziś placówki medyczne” – mówi Morawiecki.

Były premier nie poprzestaje na samej diagnozie sytuacji. W nagraniu przechodzi do zdecydowanych, politycznych wniosków i ostrzeżeń. Jego zdaniem obecny kierunek zmian w ochronie zdrowia może mieć poważne konsekwencje dla funkcjonowania całego systemu, a przede wszystkim dla pacjentów.

„Oni nie mają planu. Ten koszmar trzeba zatrzymać. Szpitale będą znikać z mapy Polski, jeśli nie zmienimy rządu. To jest kwestia zdrowia i życia Polaków” – podkreśla Mateusz Morawiecki.

Brak pieniędzy realnie zagraża zdrowiu i życiu Polaków!Za nieudolność tego rządu nie mogą dłużej płacić pacjenci. #ChoraKoalicja do dymisji! pic.twitter.com/aPgVViGTaC— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 28, 2026

W ten sposób Mateusz Morawiecki wyraźnie pokazuje, że temat ochrony zdrowia przestaje być wyłącznie kwestią systemową, a staje się jednym z głównych pól politycznego sporu między rządem a opozycją. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach właśnie ten obszar będzie jednym z najczęściej powracających tematów w debacie publicznej.

