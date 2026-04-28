Rewolucja ustrojowa w Polsce? Sondaż pokazuje, że Polacy nie chcą systemu prezydenckiego

Sondaż "Rzeczpospolitej" ujawnił, że Polacy nie chcą wprowadzenia systemu prezydenckiego.

47,7% badanych jest przeciwnych, a jedynie 29,8% popiera taką zmianę ustroju.

Jakie są kluczowe różnice między systemem parlamentarno-gabinetowym a prezydenckim i dlaczego Polacy są sceptyczni?

Nawrocki chce zmiany ustroju? Padły mocne słowa

W rozmowie z Kanałem Zero prezydent Karol Nawrocki mówił o potrzebie zmian w konstytucji. Jego zdaniem obecny model sprawowania władzy w Polsce nie zawsze pozwala na skuteczne rządzenie, dlatego należałoby jasno zdecydować, w którą stronę państwo ma iść.

– W toku kampanii wyborczej naród pokłada nadzieję w swoim prezydencie. Więc albo trzeba Polaków pozbawić prawa wyboru prezydenta i uznać, że mamy system kanclerski, albo zrobić system prezydencki (...) Jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego, ale nie upieram się, może powinniśmy wybrać system kanclerski – stwierdził Nawrocki, cytowany przez „Rzeczpospolitą”.

Po tych słowach „Rzeczpospolita” zleciła sondaż pracowni SW Research. Respondentów zapytano, jak oceniają pomysł wprowadzenia w Polsce systemu prezydenckiego.

Wyniki są dla zwolenników takiej zmiany chłodnym prysznicem. 47,7 proc. badanych nie chce systemu prezydenckiego. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 29,8 proc. respondentów, a 22,5 proc. nie ma zdania. Największy sceptycyzm wobec systemu prezydenckiego widać wśród osób po 50. roku życia w tej grupie przeciwko takiej zmianie jest 54 proc. badanych. Podobnie odpowiadali respondenci z wyższym wykształceniem, wśród których sprzeciw wynosi 53 proc. Jeszcze wyraźniej niechęć do takiego rozwiązania widać wśród osób zarabiających powyżej 5000 zł netto oraz mieszkańców największych miast. W obu tych grupach zmianie ustroju na prezydencki przeciwnych jest po 57 proc. ankietowanych.

Czym jest system prezydencki?

Obecnie Polska funkcjonuje w modelu parlamentarno-gabinetowym, choć pozycja prezydenta jest u nas mocniejsza niż w wielu klasycznych systemach tego typu. Głowa państwa wybierana jest w wyborach powszechnych, ma prawo inicjatywy ustawodawczej i może korzystać z weta, które trudno odrzucić bez odpowiedniej większości w Sejmie.

System prezydencki oznaczałby znacznie silniejszą rolę prezydenta. Najbardziej znanym przykładem są Stany Zjednoczone, gdzie prezydent jest jednocześnie głową państwa i szefem administracji. W takim modelu władza wykonawcza i ustawodawcza są wyraźnie od siebie oddzielone, a ministrowie odpowiadają przede wszystkim przed prezydentem.

