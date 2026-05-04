Marcin Mastalerek podsumował pomysł Karola Nawrockiego. Powiedział wprost

Marcin Mastalerek zapowiedział inicjatywę zbiórki 500 tysięcy podpisów pod referendum w sprawie zmiany Konstytucji, mającego rozstrzygnąć, czy Polacy preferują system prezydencki czy kanclerski. Inicjatywa ma być odpowiedzią na jego obawy przed "chaosem i stagnacją" w polskim systemie politycznym po 2027 roku.

Mastalerek wyraża głębokie zaniepokojenie obecnym systemem politycznym, który według niego prowadzi do "jednej wielkiej awantury i niemożliwości zrobienia niczego" oraz ostrzega, że brak zmian w podziale kompetencji między rządem a prezydentem tylko pogorszy sytuację, prowadząc do dalszych konfliktów.

Inicjatywa Mastalerka jest przedstawiana jako niezależna od działań prezydenta Karola Nawrockiego, a jej celem jest oddanie Polakom decyzji o kierunku, w którym ma podążać Rzeczpospolita. Mastalerek uważa, że prace nad nową Konstytucją powinny rozpocząć się dopiero po przeprowadzeniu referendum.

Marcin Mastalerek otwarcie wyraził swoje zaniepokojenie nadchodzącymi wyzwaniami politycznymi.

- Ja się obawiam, że będzie trudność z wyborem rządu. Obawiam się wielkiego chaosu – powiedział na antenie RMF FM. Jego zdaniem, obecny system prowadzi do "jednej wielkiej awantury i niemożliwości zrobienia niczego, podjęcia żadnych ważnych decyzji", a sytuacja po 2027 roku może się jedynie pogorszyć, stając się "razy 10" gorsza.

Referendum konstytucyjnego

W odpowiedzi na te obawy, Mastalerek ogłosił plan zebrania 500 tysięcy podpisów pod inicjatywą referendum, które miałoby rozstrzygnąć, czy Polacy preferują system prezydencki, czy kanclerski.

- To Polacy powinni zdecydować, czy chcą systemu prezydenckiego czy kanclerskiego. Rozstrzygnijmy ten spór w dniu wyborów parlamentarnych w 2027 roku – zapowiedział na portalu X. Jednocześnie stanowczo odrzucił sugestie, jakoby jego inicjatywa była "ustawką uzgodnioną z obecnym prezydentem", podkreślając, że nie ma kontaktu z Karolem Nawrockim.

Marcin Mastalerek wyjaśnił, dlaczego uważa, że Polacy powinni wypowiedzieć się w sprawie zmiany systemu. Powołał się na propozycję Andrzeja Dudy z 2017 roku.

- Gdyby wtedy Jarosław Kaczyński i politycy zgodzili się, dziś nie byłoby większości problemów w polskiej polityce - stwierdził. - Polacy powinni powiedzieć, w którą stronę Rzeczpospolita powinna pójść. Już chyba większość widzi, że tak się dalej nie da - dodał.

Zaznaczył również, że prace nad nową Konstytucją powinny rozpocząć się dopiero po przeprowadzeniu referendum.

Konsekwencje braku zmian

Współpracownik byłego prezydenta ostrzegał przed negatywnymi konsekwencjami braku działań w kwestii podziału kompetencji między rządem a prezydentem.

- Jeżeli nie zrobimy nic z obecnym podziałem kompetencji pomiędzy rządem a prezydentem, będzie tylko gorzej. Każda nowa władza będzie tylko pogarszała ten wielki konflikt – stwierdził. - Dziś władza wykonawcza jest podzielona między prezydenta i premiera. Nie ma do tego żadnych przesłanek - podkreślił.

Marcin Mastalerek odniósł się również do sceptycznej reakcji premiera Donalda Tuska na prezydencką inicjatywę zmiany Konstytucji. Zasugerował, że premier Tusk mógłby wykorzystać obecny system jako usprawiedliwienie dla niezrealizowanych obietnic wyborczych.

- On będzie mógł mówić swoim wyborcom w 2027 roku przy wyborach parlamentarnych: "Nie mogłem tych 100 konkretów zrobić. Bardzo bym chciał chociażby 10 z nich zrobić, ale nie mogłem" – skomentował.

W naszej galerii zobaczysz, jak się zmieniał Marcin Mastalerek:

14

Sonda Czy przed zmiana konstytucji powinno się odbyć referendum? Tak Nie Nie wiem