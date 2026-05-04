To zaboli kierowców, pomimo mrożenia cen. Eksperci: Ceny paliw idą w górę!

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-05-04 5:15

Konflikt między Iranem a USA nie został zażegnany, a statki z ropą wciąż nie mogą swobodnie przepływać przez Cieśninę Ormuz. To niestety przekłada się na ceny paliw na całym świecie. Analitycy prognozują, że w tym tygodniu nastąpi kolejna fala podwyżek na naszych stacjach – o ponad 30 groszy za litr!

Stacja paliw

i

Autor: BEATA OLEJARKA SUPER EXPRESS Dystrybutor paliwa na stacji Orlen oferujący różne rodzaje paliw, w tym Verva i Efecta. Przy dystrybutorze stoi ciemny samochód, obok widoczny budynek stacji z szyldem "Stop Cafe". Obraz nawiązuje do prognozowanych podwyżek cen paliw, o których pisze Super Biznes.
  • Rząd utrzymuje zamrożenie cen detalicznych paliw, ale hurtowe stawki rosną wraz z ceną ropy.
  • Ostatnie obwieszczenie Ministra Energii przyniosło podwyżki – benzyna 95 do 6,46 zł, diesel do 7,31 zł.
  • Analitycy prognozują dalszy wzrost o 30–40 gr na litrze, mimo interwencji państwa w rynek.

Nowe, wyższe ceny paliw od wtorku

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii od piątku do poniedziałku litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 – 6,96 zł, a oleju napędowego – 7,31 zł. W stosunku do poprzedniego obwieszczenia nastąpiła podwyżka. Koniec majówki również prawdopodobnie przyniósł wyższe ceny maksymalne, ale poznamy je w poniedziałek wraz z publikacją nowego obwieszczenia.

Podwyżka jest nieuchronna, gdyż w minionym tygodniu cena za baryłkę ropy wzrosła na świecie o 12 proc. Orlen już zareagował, podnosząc hurtowe ceny paliw. A co czeka kierowców? – Ceny benzyny i oleju napędowego na stacjach mogą wzrosnąć o ponad 30 gr za litr – wynika z prognoz biura Reflex. Analitycy donoszą, że w dniach 4–8 maja litr benzyny 95 będzie kosztować średnio 6,55 zł, co oznacza wzrost o 32 gr, a benzyny 98 – 7,05 zł, czyli o 31 gr więcej niż w tym tygodniu. Cena diesla może wzrosnąć o 37 gr/l do 7,45 zł/l, a LPG – o 7 gr/l do 3,89 zł/l.

Brejza ostro uderza w Barbarę Nowak. „Antypolskie, haniebne i zwyczajnie głupie”

Majowe podwyżki na stacjach

Na podwyżki wskazują także analitycy e‑petrol.pl. Ich zdaniem w okresie 4–10 maja zakres cen benzyny 95 wyniesie 6,44–6,59 zł/l, a benzyny 98 – 6,92–7,09 zł/l. Choć rząd od kilku miesięcy utrzymuje zamrożenie cen detalicznych na stacjach, mechanizm ten nie obejmuje hurtowych dostaw, dlatego każda zmiana na rynku ropy szybko przekłada się na nowe limity maksymalne.

Biedroń i Śmiszek na koncercie Rosalie w Berlinie
Galeria zdjęć 10
Trela MOCNO: NIKT POWAŻNIE PL2050 POWAŻNIE NIE TRAKTUJE! | Express Biedrzyckiej
Sonda
Czy Twoim zdaniem politycy powinni obwiniać zagranicznych przywódców za wzrost cen paliw w Polsce?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PALIWA