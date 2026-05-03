Donald Tusk ostro podsumował pomysł prezydenta. Chodzi o konstytucję

Donald Tusk wyraził sceptycyzm wobec pomysłu prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącego powołania Rady ds. nowej Konstytucji, nazywając go "kolejnym zamieszaniem" i "polityczną grą". Podkreślił, że nie ma większości konstytucyjnej dla takiej inicjatywy, a Polska potrzebuje stabilności, nie dalszych podziałów.

Premier zaznaczył, że kluczem do rozwiązywania sporów i funkcjonowania państwa jest przestrzeganie obowiązującej Konstytucji i wzmacnianie rządów prawa, nawet w obliczu sporów politycznych i trudnej kohabitacji.

Mimo krytyki ze strony premiera, prezydent Karol Nawrocki planuje 3 maja powołać pierwszych członków Rady ds. nowej Konstytucji. W jej skład mają wejść przedstawiciele klubów i kół poselskich oraz eksperci.

Donald Tusk, zapytany o prezydencki pomysł powołania Rady ds. nowej Konstytucji, podkreślił, że kluczem do rozwiązywania sporów jest przestrzeganie obecnej ustawy zasadniczej.

- Zawsze, kiedy narody przestrzegają swojej konstytucji, zawsze, kiedy rządy prawa nie są tylko pustym sloganem, wtedy wszystko idzie jakoś do przodu – stwierdził premier. Dodał również, że "najważniejszą rzeczą jest przestrzeganie konstytucji i wzmacnianie rządów prawa".

Krytyka inicjatywy prezydenta

- Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłu nie będzie. Tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to kolejne zamieszanie. Polska dziś potrzebuje przede wszystkim stabilności – powiedział szef rządu.

Donald Tusk odniósł się również do trudności wynikających z kohabitacji w polskiej polityce, wskazując na różnice między obozem rządzącym a prezydentem.

- Dlatego skoro nie można polegać na jakiejś serdeczności politycznej, to trzeba polegać na przestrzeganiu prawa. Da się żyć nawet wtedy, kiedy toczą się spory polityczne, ale przestrzega się konstytucji i innych przepisów – zaznaczył. Premier podkreślił, że Polska potrzebuje spójności, a nie dalszych podziałów.

Prezydencka Rada ds. nowej Konstytucji

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że prezydent Karol Nawrocki 3 maja powoła pierwszych członków Rady ds. nowej Konstytucji. W skład gremium mają wejść po dwie osoby z każdego klubu poselskiego, po jednej z każdego koła, a także eksperci i osoby reprezentujące różne poglądy na prawo i obowiązującą konstytucję. Prezydent weźmie udział w obchodach Święta Narodowego 3 Maja, gdzie, oprócz udziału w mszy i uroczystościach na Zamku Królewskim, wręczy Ordery Orła Białego oraz powoła wspomnianą radę.

