Kosiniak-Kamysz ujawnia. SAFE na wyciągnięcie ręki! Termin już raptem za kilka dni!

Podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, Kosiniak-Kamysz nie krył zadowolenia, podkreślając, że mimo początkowych trudności, związanych m.in. z wetem prezydenta, rząd doprowadził sprawę do szczęśliwego finału. - Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek podpiszemy umowę SAFE, otworzymy linię kredytową na zakup sprzętu. Część już jest zakontraktowana – to jest np. sprzęt związany z obroną przeciwdronową. Na to będzie najwięcej, na nowe technologie – bardzo ważny komponent obrony cyberprzestrzeni – zapowiedział wicepremier.

Maj zapowiada się jako miesiąc intensywnych działań w obszarze polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiedział zawieranie wielu umów z krajowymi producentami. - Oczywiście, wszystko chcemy inwestować w polskim przemyśle zbrojeniowym, więc takie zakłady jak Huta Stalowa Wola, jak Mesko w Skarżysku-Kamiennej są na pierwszym miejscu – podkreślił.

Co kupimy dla polskiej armii?

Pełnomocniczka rządu ds. SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, już w sobotę sygnalizowała rychłe podpisanie umowy. Zaznaczyła, że pod dokumentem złożą swoje podpisy cztery osoby ze strony polskiej: wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański oraz dwóch przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze strony Komisji Europejskiej umowę sygnować będą komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius i komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem, państwa członkowskie mają czas do końca maja na samodzielne zamawianie sprzętu zbrojeniowego w ramach programu SAFE. Po tym terminie, każde kolejne zakupy będą wymagały poszukiwania krajów partnerskich. Dla Polski to niezwykle istotny termin, gdyż większość planowanych zakupów dotyczy zamówień realizowanych w polskim przemyśle zbrojeniowym. Czas gra więc kluczową rolę w zapewnieniu płynności dostaw i maksymalnym wykorzystaniu dostępnych środków.

Unijny program SAFE to prawdziwy finansowy zastrzyk dla Europy, przewidujący 150 miliardów euro wsparcia, głównie w formie niskooprocentowanych pożyczek. Środki te mają być przeznaczone przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji europejskiej. Polsce przyznano ogółem 43,7 miliarda euro, które mają sfinansować projekty obronne zawarte w polskim planie inwestycyjnym.

Kluczowe inwestycje

Wśród priorytetowych projektów, które zostaną zrealizowane dzięki tym funduszom, znalazły się m.in. program Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizacja infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym.

Warto przypomnieć, że w połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE, która zakładała stworzenie specjalnego funduszu dla unijnych środków. W odpowiedzi na weto, rząd przyjął uchwałę ws. Programu Polska Zbrojna, upoważniającą ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), a jej spłata nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.

