Brejza ostro uderza w Barbarę Nowak. „Antypolskie, haniebne i zwyczajnie głupie”

- Barbara Nowak z PiS wezwała do bojkotu państwowych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Krakowie.
- Senator KO, Krzysztof Brejza, ostro skrytykował ten apel, nazywając go "antypolskim, haniebnym i zwyczajnie głupim".
- Zarówno PiS, jak i bernardyni zdystansowali się od inicjatywy Nowak. Czy święta narodowe powinny być wolne od politycznych sporów?
Sprawa Barbary Nowak wywołała szerokie komentarze po tym, jak lokalne struktury PiS w Krakowie zostały powiązane z apelem o bojkot państwowych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Od inicjatywy zdystansowały się zarówno centrala Prawa i Sprawiedliwości, jak i bernardyni, których kościół miał zostać wskazany jako miejsce alternatywnych obchodów. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że komunikat Nowak „nie jest stanowiskiem partii”, lecz jej prywatną inicjatywą.
Barbara Nowak rzuca wyzwanie, Kościół i PiS reagują! Jest NOWY, zaskakujący komunikat!
Brejza: „Antypolskie, haniebne i zwyczajnie głupie”
Do sprawy odniósł się Krzysztof Brejza. Polityk KO opublikował na X bardzo mocny komentarz, w którym zestawił obecną sytuację z okresem PRL.
„Za świętowanie 3 Maja przez całą komunę ludzie Solidarności byli zamykani do więzień i pałowani, ale nigdy z tego nie zrezygnowali. W wolnej Polsce krakowski PiS pod przewodnictwem Barbary Nowak nawołuje do bojkotu mszy świętej w katedrze i uroczystych obchodów rocznicy Konstytucji. Antypolskie, haniebne i zwyczajnie głupie” – napisał Brejza.
To jedna z ostrzejszych reakcji na działania Barbary Nowak. Polityk uderza nie tylko w sam pomysł bojkotu, ale też w jego symboliczny wymiar. Święto Konstytucji 3 Maja od lat przedstawiane jest jako uroczystość ponadpartyjna, związana z tradycją państwową i narodową.
PiS i bernardyni odcinają się od inicjatywy
Sprawa zrobiła się głośna także dlatego, że od inicjatywy Nowak szybko zaczęły dystansować się kolejne strony. Bernardyni przekazali, że pomysł alternatywnych obchodów w ich kościele nie był z nimi konsultowany i nie jest ich inicjatywą.
Z kolei Rafał Bochenek podkreślił, że komunikat Barbary Nowak nie jest oficjalnym stanowiskiem PiS. Rzecznik partii zaznaczył, że Święto Konstytucji 3 Maja „powinno jednoczyć wszystkich Polaków”.
W efekcie lokalna inicjatywa stała się ogólnopolskim tematem politycznym. Sprawa szybko przestała dotyczyć tylko krakowskich obchodów. W tle pojawiło się szersze pytanie o to, czy święta narodowe powinny być wolne od bieżących sporów politycznych.
