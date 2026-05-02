Mało kto wie, że Święto Flagi ma niezwykłą historię. Sięga czasów II wojny światowej

Dzień Flagi RP, obchodzony 2 maja, ma historyczne korzenie w symbolicznym akcie zawieszenia polskiej flagi na Kolumnie Zwycięstwa i Reichstagu w Berlinie 2 maja 1945 roku. Data ta została wybrana również, aby wypełnić lukę między 1 a 3 maja oraz uczcić Światowy Dzień Polonii.

Ustanowienie święta w 2004 roku było inicjatywą poselską Edwarda Płonki, mającą na celu uhonorowanie symboli narodowych i przełamanie komunistycznej praktyki usuwania flag przed 3 maja. Pomimo propozycji Senatu, aby nazwać je "Dniem Orła Białego", Sejm zdecydował o nazwie "Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej".

Biel i czerwień polskiej flagi symbolizują Orła Białego (biel) i tło godła (czerwień), z bielą na górze jako barwą ważniejszego symbolu heraldycznego. Dzień Flagi, choć nie jest dniem wolnym, jest okazją do patriotycznych obchodów i podkreślenia znaczenia symboli narodowych, podobnie jak w wielu innych krajach.

Ustanowienie Dnia Flagi RP ma swoje korzenie w wydarzeniach historycznych, które nadały polskiej fladze szczególne znaczenie. W końcowej fazie II wojny światowej, 2 maja 1945 roku, polscy żołnierze, biorący udział w zdobywaniu Berlina, umieścili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa oraz na Reichstagu. Ten symboliczny akt stał się świadectwem polskiego udziału w zwycięstwie nad nazizmem.

W czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dzień 2 maja nabrał innego wymiaru. Władze komunistyczne, dążąc do wymazania z pamięci Święta Narodowego Trzeciego Maja, nakazywały zdejmowanie flag państwowych po obchodach 1 maja. Flagi ponownie pojawiały się przed Dniem Zwycięstwa, obchodzonym 9 maja. Ta praktyka miała na celu pominięcie niewygodnego dla władz święta konstytucyjnego.

Proces ustanowienia Święta

Inicjatywa ustanowienia Dnia Flagi RP wyszła od posła Edwarda Płonki, który 15 października 2003 roku przedstawił poselski projekt zmiany ustawy o godle, barwach i hymnie RP. Głównym celem projektu było wprowadzenie nowego święta. W uzasadnieniu ustawy podkreślono, że wybór daty 2 maja nie był przypadkowy. Miał on nawiązywać do historycznych wydarzeń, wypełnić lukę pomiędzy dwoma świętami narodowymi oraz podkreślić obchody Światowego Dnia Polonii. Pomysłodawcą święta był dziennikarz Andrzej Zaporowski.

W trakcie prac legislacyjnych Senat RP, w uchwale z 12 lutego 2004 roku, zaproponował zmianę nazwy święta na "Dzień Orła Białego", argumentując, że godło jest najważniejszym symbolem narodowym. Ostatecznie jednak Sejm odrzucił tę poprawkę i 20 lutego 2004 roku ustanowił Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Współczesne obchody

Dzień Flagi RP, mimo że nie jest dniem wolnym od pracy, jest często wykorzystywany przez Polaków do przedłużenia majowego weekendu. W tym dniu organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje patriotyczne, mające na celu upamiętnienie symboli narodowych i budowanie poczucia wspólnoty.

Biel i czerwień, barwy polskiej flagi, mają głęboką symbolikę. Biel reprezentuje Orła Białego, a czerwień tło godła. Zgodnie z zasadami polskiej heraldyki, ważniejszy jest znak (orzeł) niż tło, dlatego biel znajduje się na górze flagi.

Polska nie jest jedynym krajem, który obchodzi święto własnej flagi. Podobne uroczystości mają miejsce w wielu państwach na całym świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, na Litwie, Ukrainie i w Chinach. Świadczy to o uniwersalnym znaczeniu symboli narodowych i ich roli w kształtowaniu tożsamości państwowej.

