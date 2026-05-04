Nawrocki rozmawiał przez telefon z Trumpem. Komunikat w środku nocy

W nocy (z niedzieli 3 maja na poniedziałek 4 maja) na koncie kancelarii prezydneta na portalu X pojawiła się wiadomość o tym, że Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem: - Dziś wieczorem, w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, Prezydent RP Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z Prezydentem USA Donaldem Trumpem. Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta - przekazano.

Sprawa uwolnienia Andrzeja Poczobuta nie była jednak jedyną poruszoną w rozmowie telefonicznej. Jak dodano w komunikacie KPRP: -Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Obaj przywódcy potwierdzili siłę i wagę sojuszu polsko - amerykańskiego.

— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 3, 2026

Zwolnienie z białoruskiego więzienia Andrzeja Poczobuta

Przypomnijmy, że w niedzielę na Zamku Królewskim prezydent Karol Nawrocki wręczył Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi, dziennikarzowi i działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi, zwolnionemu z białoruskiego więzienia, gdzie przebywał od marca 2021 roku. Co ważne, prezydent Karol Nawrocki odznaczył Poczobuta Orderem 11 listopada 2025 r., „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych”. Zaproszenie do odebrania Orderu prezydent skierował w ubiegłym tygodniu, gdy Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiego więzienia.

Obecność wojsk USA w Europie

Jeśli zaś chodzi o temat obecności wojsk USA w Europie to kilka dni temu mówił o tym Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił, że jego administracja analizuje możliwość zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech. Prezydent USA Donald Trump oświadczył w czwartek, że „prawdopodobnie” rozważyłby wycofanie amerykańskich żołnierzy z Włoch i Hiszpanii. Ocenił, że Włochy nie pomagają Stanom Zjednoczonym, a Hiszpania jest „okropna”.

