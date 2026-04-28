Andrzej Poczobut wolny. Tusk pokazał zdjęcie: "Witaj w polskim domu, Przyjacielu"

Białoruskie media państwowe podały, że Alaksandr Łukaszenka polecił, by zwolnić m.in. Andrzeja Poczobuta. Przekazały one informacje, że do wymianie więźniów między Polską i Białorusią doszło w formacie „5 za 5”. Donald Tusk, który pierwszy napisał o sprawie oraz pokazał zdjęcie z Poczobutem wyznał: - Wymiana na polsko-białoruskiej granicy to finał trwającej dwa lata skomplikowanej dyplomatycznej gry, pełnej dramatycznych zwrotów akcji. Udało się dzięki świetnej pracy naszych służb, dyplomatów i prokuratury oraz wielkiej pomocy amerykańskich, rumuńskich i mołdawskich przyjaciół. Dziękuję Wam wszystkim w imieniu Andrzeja Poczobuta i własnym.

W czasie konferencji prasowej szef MSZ, Radosław Sikorski przyznał: - Radujmy się, mamy go! Po 1860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności, Andrzej Poczobut jest w Polsce cały i zdrowy.

Minister Sikorski dodał, że Poczobut nie jest jedynym uwolnionym Polakiem. Szef MSZ podziękował polskim służbom specjalnym, władzom Ministerstwa Sprawiedliwości, prokuratury, pracownikom MSZ, którzy we współpracy z instytucjami amerykańskimi i instytucjami kilku innych państw skoordynowały swoje działania, które doprowadziły do wymiany więźniów.

Karol Nawrocki zaprasza Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego. Chce go uhonorować

Sprawę skomentował także prezydent Karol Nawrocki na portalu X: - Andrzej Poczobut jest już w Rzeczpospolitej, uwolniony przez reżim Łukaszenki. Człowiek, który dowiódł tego jak mocna jest polskość i przywiązanie do wartości. Płacił za to wysoką cenę w ciężkim więzieniu. Zapraszam Pana Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego, procesie adaptacji, po odbiór najważniejszego polskiego odznaczenia. Proces uwolnienia był bardzo długi, został wzmocniony poprzez moją rozmowę z @POTUS - zwróciłem się o to, by Prezydent USA nie zapomniał o Polaku, który jest w białoruskim więzieniu.

Głos w sprawie uwolnienia m.in. Andrzeja Poczobuta zabrał amerykański ambasador w Polsce, Tom Rose: - Ameryka dotrzymuje słowa wobec swoich przyjaciół i sojuszników. Pod przywództwem @POTUS i dzięki zdecydowanej dyplomacji prowadzonej przez Specjalnego Wysłannika ds. Białorusi Johna Coale’a Andrzej Poczobut jest teraz wolny od uwięzienia na Białorusi i może ponownie objąć w ramiona swoją rodzinę. Nasi partnerzy w Polsce pracowali ramię w ramię z nami, aby zapewnić jego uwolnienie. Doceniamy niezwykłą pracę Polskich Służb Specjalnych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych @MSZ_RP , aby to osiągnąć. To właśnie robią prawdziwi partnerzy - napisał na portalu X.

Andrzej Poczobut wolny! Witaj w polskim domu, Przyjacielu❤️🇵🇱 pic.twitter.com/TSs97ry7X1— Donald Tusk (@donaldtusk) April 28, 2026

Kim jest Andrzej Poczobut?

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi, został aresztowany w marcu 2021 roku, a 8 lutego 2023 roku skazany za "działalność szkodzącą interesom państwa" (m.in. za nazwanie agresją ataku ZSRR na Polskę w 1939 roku oraz za materiały dokumentujące protesty w 2020 roku) na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Był przetrzymywany w zakładzie karnym w Nowopołocku, który ma opinię jednego z najgorszych białoruskich więzień.

Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem. Władze białoruskie przypisały jego działaniom – polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach – znamiona „rehabilitacji nazizmu”. Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 r. skazano na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

Organizacje praw człowieka uznały Poczobuta za więźnia politycznego. Polskie władze domagały się jego uwolnienia i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów. Wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski poinformował we wtorek, że dzień wcześniej spotkał się ze specjalnym wysłannikiem USA ds. Białorusi Johnem Coale'm.

Przy udziale amerykańskich dyplomatów w 2025 r. odzyskało wolność kilka grup białoruskich więźniów politycznych - wówczas nie było wśród nich Poczobuta.