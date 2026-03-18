Lata temu rząd Tuska prowadził politykę "resetu" w relacjach z Rosją.

Najwyraźniej powrotu do takowej już jednak nie ma.

W środę na konferencji prasowej polski premier użył w tej kwestii bardzo stanowczych słów.

Podczas swojego wystąpienia na prestiżowej konferencji energetycznej „Power Connect” w Gdańsku, premier Donald Tusk w sposób jednoznaczny odniósł się do pojawiających się w przestrzeni publicznej głosów, które w obliczu globalnych kryzysów sugerują możliwość wznowienia relacji handlowych z Rosją w sektorze energetycznym. - Słyszę czasem takie głosy, że być może warto wrócić do codziennego biznesu energetycznego z Rosją. Nie ma mowy, proszę państwa – oświadczył premier, ucinając wszelkie spekulacje.

Szef rządu podkreślił, że decyzja o trwałym zerwaniu z rosyjskimi surowcami nie jest jedynie kwestią ekonomiczną, ale przede wszystkim strategiczną. - To jest kwestia naszej prawdziwej suwerenności – mówił Dnald Tusk, wskazując, że uzależnienie od dostaw z jednego, nieprzewidywalnego i agresywnego państwa stanowi śmiertelne zagrożenie dla stabilności kraju.

Doświadczenia ostatnich lat, w szczególności pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę w 2022 roku i poprzedzający ją szantaż gazowy, dobitnie pokazały, że Kreml traktuje surowce energetyczne jako narzędzie politycznego nacisku. Właśnie dlatego, zdaniem premiera, trwałe uniezależnienie się od rosyjskiej ropy i gazu jest zadaniem nie tylko dla Polski, ale dla wszystkich krajów, które cenią sobie wolność i bezpieczeństwo. Jak stwierdził, jest to również „kwestia przetrwania całej wspólnoty Zachodu”.

Odejście od rosyjskich źródeł energii wymusza poszukiwanie alternatyw i budowę nowych sojuszy. Premier Tusk zapewnił, że Polska jest otwarta na współpracę międzynarodową, ale będzie ją prowadzić wyłącznie z wiarygodnymi partnerami. - Będziemy pracowali z tymi, na których możemy liczyć, a nie z tymi, którzy stanowią dla nas zagrożenie – zaznaczył premier.

Kluczowym elementem tej strategii jest dywersyfikacja dostaw oraz inwestycje w nowoczesne technologie. Premier wskazał tu na jeden z najważniejszych projektów dla przyszłości kraju. - Wiemy dobrze, że bez współpracy międzynarodowej nie zbudujemy szybko naszej elektrowni jądrowej. Wszystko to dobrze wiemy - przyznał.

Przesłanie Donalda Tuska było skierowane nie tylko do Polaków, ale również do europejskich partnerów. Premier wyraził nadzieję, że cała Europa wyciągnęła wnioski z przeszłości i już nigdy nie powtórzy błędu uzależnienia się od Rosji. Podkreślił, że konsekwencja i dojrzałość we wszystkich dyskusjach na forum unijnym będą kluczowe dla utrzymania wspólnego frontu. - Liczę tutaj nie tylko na zrozumienie, ale na pełną współpracę naszych partnerów – zaapelował.

100

