Donald Tusk ma powody do radości! Dobre wieści dla premiera

- KO i PiS utrzymują czołowe pozycje ze wzrostem poparcia, ale Konfederacja (łącznie ponad 23%) notuje największy wzrost, stając się kluczowym graczem.
- PSL i Polska 2050 spadają poniżej progu, a Lewica traci poparcie, co oznacza utratę większości przez obecną koalicję rządzącą.
- Symulacja sugeruje, że koalicja PiS z obiema formacjami Konfederacji mogłaby utworzyć samodzielną większość w Sejmie.
Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera, zdobywając 32,6% poparcia, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe. To z pewnością powód do radości dla Donalda Tuska, choć sytuacja całej koalicji rządzącej nie maluje się w różowych barwach. Prawo i Sprawiedliwość z kolei zajmuje drugie miejsce z wynikiem 25%, notując wzrost o 1,5 punktu procentowego. Oba ugrupowania odnotowują zatem wzrost poparcia.
Na szczególną uwagę zasługują wyniki Konfederacji. Ugrupowanie pod przewodnictwem Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka odnotowuje największy wzrost poparcia, skacząc o 2,5 punktu procentowego i osiągając poziom 14,7%. Co więcej, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, startująca samodzielnie, przekracza próg wyborczy z wynikiem 8,5%. Łączne poparcie dla obu formacji Konfederacji wynosi ponad 23%, co czyni je potencjalnie kluczowym graczem w procesie tworzenia sejmowej większości.
Sytuacja obecnej koalicji
Sytuacja obecnych partnerów Koalicji Obywatelskiej w rządzie nie napawa optymizmem. Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 znalazły się poniżej progu wyborczego, odpowiednio z wynikiem 4,2% i 0,7%. Lewica, mimo utrzymania się w Sejmie z poparciem 6,7%, odnotowuje spadek o 1 punkt procentowy. Partia Razem, pozostająca poza koalicją, również zanotowała spadek o 2 punkty procentowe, osiągając 2,2%. Takie wyniki sondażu sugerują, że obecna koalicja rządząca, w obecnym składzie, utraciłaby większość w Sejmie. Decydujący wpływ na kształt przyszłego rządu mogłaby mieć Konfederacja.
Symulacja przeprowadzona przez Wirtualną Polskę, oparta na kalkulatorze wyborczym prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawia następujący podział mandatów w 460-osobowym Sejmie: Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 189 miejsc, a Prawo i Sprawiedliwość na 140. Konfederacja wprowadziłaby do Sejmu 74 posłów, a Konfederacja Korony Polskiej 34. Lewicy przypadałyby 23 mandaty.
Zgodnie z tą symulacją, samodzielną większość (248 mandatów) mogłaby utworzyć szeroka koalicja prawicowa składająca się z PiS oraz obu formacji Konfederacji. Natomiast obecna koalicja rządząca (KO + Lewica), bez PSL i Polski 2050, utraciłaby większość.
W naszej galerii zobaczysz