Czy Przemysław Czarnek jest dobrym kandydatem PiS na premiera? Opinia Polaków jest jednoznaczna

65% Polaków uważa, że Przemysław Czarnek nie jest dobrym kandydatem PiS na premiera, a tylko 20% ocenia go pozytywnie (sondaż Pollster dla „Super Expressu”).

Czarnek prowadzi ofensywę polityczną: krytykuje politykę energetyczną UE, promuje węgiel i zapowiada demontaż własnej fotowoltaiki, co ma przemawiać do wyborców Konfederacji.

Wśród wyborców PiS poparcie dla Czarnka jest wyższe — 54% uważa go za właściwego kandydata, 28% jest przeciw, a 18% nie ma zdania.

Ofensywa przyszłego premiera w potencjalnym rządzie PiS (wybory parlamentarne odbędą się w przyszłym roku) już się rozpoczęła. Poseł PiS krytykuje politykę energetyczną Unii Europejskiej, zachwala palenie węglem i zapowiedział demontaż fotowoltaiki ze swojego domu. Czy Przemysław Czarnek jest dobrym kandydatem PiS na premiera? Ankietowani przez Instytut Badań Pollster w większości (65 proc.) twierdzą, że nie jest to właściwy kandydat. Jedynie 20 proc. badanych uważa Czarnka za odpowiedniego kandydata, a 15 proc. nie miało sprecyzowanego zdania.

– To nie jest zaskoczenie. Ale dla PiS nie ma teraz znaczenia, jak Polacy oceniają Przemysława Czarnka. Znaczenie ma to, że elektorat Konfederacji może się przekonać do tego polityka. Myślę, że wybrany przez PiS kandydat daje tej partii gwarancję, że tak się właśnie stanie – komentuje politolog prof. Bartłomiej Machnik.

Ponad połowa wyborców PiS widzi w polityku premiera

Ankieterzy na zlecenie „Super Expressu” zadali takie samo pytanie o kandydata PiS na premiera wyłącznie wyborcom PiS. Jak można się było spodziewać, większość z nich (54 proc.) uznaje Czarnka za właściwego na to stanowisko (przeciwnego zdania jest 28 proc. wyborców a pozostałe 18 proc. nie miało zdania).

Sondaże zostały wykonane w dniach 10–11 marca na grupie 1013 dorosłych Polaków.

