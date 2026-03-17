Sikorski pod ostrzałem. Szefernaker uderza: „denializm prawniczy” i spór o UE ETS

Paweł Szefernaker zarzuca Radosławowi Sikorskiemu ignorowanie przepisów dotyczących współpracy rządu z prezydentem w sprawach unijnych.

Polityk PiS powołał się na art. 4a ustawy regulującej współdziałanie między rządem a głową państwa w kwestiach UE.

W tle sporu pojawia się temat EU ETS i jego wpływu na ceny energii.

Mocny wpis Szefernakera o Sikorskim

Spór wokół polityki europejskiej znów wybrzmiał bardzo mocno w mediach społecznościowych. Tym razem głos zabrał Paweł Szefernaker, który w serwisie X odniósł się do działań ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i zarzucił mu ignorowanie obowiązujących przepisów.

„U ministra Sikorskiego głęboko postępuje denializm prawniczy. Coraz częściej nie uznaje rzeczywistości, bo jest ona niewygodna, sprzeczna z jego intencjami. Polecam zapoznanie się z art. 4a ustawy o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem RP oraz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE, szczególnie ustęp 4 (załączam, żeby nie musiał Pan szukać)” - napisał na X Szefernaker.

To właśnie ten fragment stał się osią politycznego sporu. Polityk PiS wyraźnie zasugerował, że w jego ocenie stanowisko prezydenta w sprawach unijnych nie jest odpowiednio uwzględniane.

O co chodzi w sporze z Sikorskim

We wpisie Szefernaker powołał się na art. 4a ustawy o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem RP oraz Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem RP w UE. Chodzi o przepisy regulujące zasady przekazywania informacji i współdziałania między rządem a głową państwa w sprawach dotyczących Unii Europejskiej.

To oznacza, że spór nie dotyczy wyłącznie politycznych ocen, ale także interpretacji przepisów i realnego wpływu prezydenta na stanowisko Polski w sprawach unijnych.

W tle EU ETS i ceny energii

Szefernaker nie zatrzymał się jednak na kwestiach prawnych. W dalszej części wpisu nawiązał do jednego z najmocniej politycznie eksploatowanych tematów ostatnich miesięcy, czyli EU ETS oraz cen energii.

„Nie musi Pan dziękować, a zamiast tego powinien szybko uwzględnić stanowisko Prezydenta RP w sprawie EU ETS, co pomoże szybko skończyć z wysokimi cenami energii w Polsce” - napisał na X Szefernaker.

U ministra Sikorskiego głęboko postępuje denializm prawniczy. Coraz częściej nie uznaje rzeczywistości, bo jest ona niewygodna, sprzeczna z jego interesami. Polecam zapoznanie się z art. 4a ustawy o współpracy Rady Ministrów z Prezydentem RP oraz Sejmem i Senatem w sprawach… pic.twitter.com/QAFHcQxoq2— Paweł Szefernaker 🇵🇱 (@szefernaker) March 17, 2026

To ważny polityczny sygnał, bo PiS od dawna łączy unijny system handlu emisjami z rosnącymi kosztami życia i rachunkami za prąd czy ogrzewanie. Wpis Szefernakera pokazuje, że ten wątek nadal będzie mocno obecny w bieżącej debacie.

Spór o prawo, kompetencje i politykę europejską

Cała sprawa ma więc szerszy wymiar niż tylko internetowa wymiana zdań. Dotyczy bowiem nie tylko samego Radosława Sikorskiego, ale też pytania o to, jak powinna wyglądać współpraca rządu z prezydentem w sprawach Unii Europejskiej i kto realnie kształtuje polskie stanowisko na forum wspólnoty.

W tle pozostają również kwestie energetyczne, które dla wielu Polaków są szczególnie istotne z powodu wysokich cen. I właśnie dlatego taki wpis szybko zyskuje polityczny ciężar, łączy konflikt personalny, spór ustrojowy i temat, który bezpośrednio dotyka domowych budżetów.

Może przerodzić się w większy konflikt

Wpis Pawła Szefernakera może być zapowiedzią szerszej politycznej ofensywy wokół relacji rządu z prezydentem oraz stanowiska Polski wobec unijnej polityki klimatycznej. Tego typu wypowiedzi zwykle nie kończą się na jednym poście, zwłaszcza gdy w grę wchodzą tak nośne tematy jak kompetencje państwowe, UE i ceny energii.

Na razie to Szefernaker nadał ton tej dyskusji. Teraz uwaga politycznych obserwatorów kieruje się na to, czy i jak na jego słowa odpowie Radosław Sikorski.

21

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.