Donald Trump zagroził Iranowi "zmieceniem z powierzchni Ziemi" w przypadku ataku na siły USA operujące w cieśninie Ormuz.

Groźby są odpowiedzią na niedawny irański atak na okręty, w wyniku którego siły USA zatopiły sześć łodzi szturmowych.

Mimo ostrej retoryki, Trump ocenił jednocześnie, że Iran stał się bardziej podatny na negocjacje pokojowe.

Prezydent USA publicznie wezwał Koreę Południową do dołączenia do misji w cieśninie po ataku na jej statek towarowy.

Ostre słowa Donalda Trumpa po incydencie w cieśninie Ormuz

Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z telewizją Fox News nie pozostawił złudzeń co do możliwej reakcji Stanów Zjednoczonych na eskalację Teheranu. Zapowiedział, że Iran „zostanie zmieciony z powierzchni Ziemi”, jeśli odważy się zaatakować amerykańskie siły, które ochraniają żeglugę w regionie.

Eskalacja napięcia sprawia, że konflikt USA-Iran wchodzi w nową, niebezpieczną fazę, a kluczowym punktem zapalnym pozostaje strategiczna cieśnina Ormuz. Groźby padły niedługo po tym, jak amerykańskie okręty odparły irański atak. Donald Trump zapewnił przy tym, że jego kraj jest w pełni przygotowany na konfrontację.

Mamy więcej broni i amunicji o znacznie wyższej jakości niż wcześniej. Mamy najlepszy sprzęt. Mamy go na całym świecie. Mamy bazy na całym świecie. Wszystkie są wyposażone w sprzęt. Możemy z niego skorzystać i zrobimy to, jeśli zajdzie taka potrzeba – zadeklarował prezydent Donald Trump.

Co ciekawe, mimo tak ostrej retoryki, Donald Trump ocenił jednocześnie, że Iran stał się „znacznie bardziej podatny na wpływy” w ewentualnych rozmowach pokojowych.

WYBORCY TRUMPA SĄ WŚCIEKLI. MAJĄ DOŚĆ WOJNY W IRANIE I Poranny Ring Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Co sprowokowało reakcję USA? Irański atak w cieśninie Ormuz

Wszystko zaczęło się od incydentu, o którym poinformował dowódca sił USA na Bliskim Wschodzie, admirał Brad Cooper. Według jego relacji w poniedziałek siły irańskie przeprowadziły serię ataków wymierzonych w amerykańskie okręty oraz statki handlowe, które znajdowały się w strategicznym punkcie światowego handlu.

29