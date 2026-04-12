Rozmowy USA-Iran zakończyły się fiaskiem, a wiceprezydent Vance opuścił Pakistan bez porozumienia.

Główne punkty sporne to program nuklearny Iranu i kwestia cieśniny Ormuz, gdzie obie strony nie ustąpiły.

Co dalej z napięciem na Bliskim Wschodzie i czy uda się uniknąć dalszej eskalacji konfliktu?

Rozmowy pokojowe między USA a Iranem, które miały przynieść przełom w napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, zakończyły się niepowodzeniem. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance opuścił Islamabad bez osiągnięcia porozumienia, a obie strony wzajemnie obarczają się winą za fiasko negocjacji. Choć Pakistan apeluje o utrzymanie rozejmu, przyszłość regionu pozostaje niepewna.

21 godzin rozmów i brak przełomu

Negocjacje w stolicy Pakistanu trwały ponad 20 godzin i były jednymi z najważniejszych prób deeskalacji konfliktu w ostatnich tygodniach. W rozmowach uczestniczyły delegacje USA i Iranu, a rolę mediatora pełnił Pakistan. Spotkania poprzedziły osobne rozmowy z premierem Shehbazem Sharifem.

Mimo intensywnych negocjacji nie udało się osiągnąć kompromisu. J.D. Vance przyznał wprost, że wraca do USA bez porozumienia.

– Zła wiadomość jest taka, że nie osiągnęliśmy porozumienia. To zła wiadomość przede wszystkim dla Iranu – powiedział wiceprezydent USA.

Spór o atom i „czerwone linie”

Według strony amerykańskiej kluczowym problemem pozostaje kwestia programu nuklearnego Iranu. Administracja Donalda Trumpa domaga się jednoznacznego zobowiązania, że Teheran nie będzie dążył do posiadania broni jądrowej.

Waszyngton podkreśla, że jasno określił swoje „czerwone linie”, jednak Iran nie był gotów ich zaakceptować. Vance zaznaczył, że USA przedstawiły także konkretną propozycję rozwiązania sporu.

– To jest nasza ostateczna i najlepsza oferta. Zobaczymy, czy Irańczycy ją przyjmą – mówił.

Iran: winne „nierozsądne żądania” USA

Zupełnie inaczej sytuację przedstawia Teheran. Irańskie media i przedstawiciele władz twierdzą, że to właśnie stanowisko USA uniemożliwiło osiągnięcie porozumienia.

Rzecznik MSZ Iranu przyznał, że w wielu kwestiach udało się zbliżyć stanowiska, jednak różnice w dwóch kluczowych punktach okazały się nie do przełamania. Wśród nich wymienia się program nuklearny oraz sytuację w cieśninie Ormuz.

Według irańskich źródeł bez ustępstw ze strony USA nie ma szans na poprawę sytuacji w regionie.

Pakistan apeluje o spokój

Po zakończeniu rozmów Pakistan, który pełnił rolę mediatora, wezwał obie strony do przestrzegania zawieszenia broni. Dwutygodniowy rozejm miał stworzyć warunki do negocjacji i ograniczyć ryzyko dalszej eskalacji.

– Konieczne jest, aby strony nadal dotrzymywały swojego zobowiązania – podkreślił szef pakistańskiej dyplomacji.

Islamabad zapowiedział także dalsze zaangażowanie w proces mediacyjny.

Konflikt w tle rozmów

Negocjacje odbywały się w cieniu trwającego od sześciu tygodni konfliktu, w który zaangażowane są USA, Iran i Izrael. Operacje militarne oraz napięcia wokół Libanu dodatkowo utrudniają osiągnięcie politycznego kompromisu.

Dla administracji Donalda Trumpa kluczowe pozostaje ograniczenie wpływów Iranu i powstrzymanie jego ambicji nuklearnych. Z kolei Teheran nie chce zgodzić się na warunki, które uznaje za zbyt daleko idące.

Co dalej po fiasku rozmów?

Choć rozmowy zakończyły się bez porozumienia, nie oznacza to całkowitego zerwania dialogu. Obie strony dopuszczają możliwość kontynuowania negocjacji, jednak na razie brak konkretów. Najbliższe dni będą kluczowe dla dalszego rozwoju sytuacji. Jeśli nie uda się wrócić do stołu rozmów, napięcie może ponownie wzrosnąć – a konsekwencje odczuje nie tylko region, ale i światowa gospodarka. Na razie jedno jest pewne: próba pokojowego rozwiązania konfliktu zakończyła się niepowodzeniem, a przyszłość relacji USA–Iran pozostaje otwarta i niepewna.