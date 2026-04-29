Trump i Putin rozmawiali telefonicznie przez ponad 1,5 godziny o Ukrainie, Iranie i współpracy gospodarczej.

Putin zaproponował zawieszenie broni w Ukrainie na 9 maja (Dzień Zwycięstwa), na co Trump zareagował pozytywnie.

Trump uważa, że porozumienie kończące wojnę w Ukrainie jest bliskie i liczy na pomoc Putina w kwestii irańskiego programu wzbogacania uranu.

Rozmowa dotyczyła także wsparcia Putina dla decyzji Trumpa o przedłużeniu rozejmu z Iranem oraz potępienia próby zamachu na Trumpa.

Wojna w Ukrainie i propozycja rozejmu

Jednym z głównych tematów rozmowy była wojna w Ukrainie. Władimir Putin zaproponował zawieszenie broni w walkach w Ukrainie podczas Dnia Zwycięstwa, który w Rosji obchodzony jest 9 maja. To święto upamiętnia zwycięstwo ZSRR nad hitlerowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Według Uszakowa, Donald Trump przychylnie odniósł się do tej propozycji. Doradca prezydenta Rosji Władimira Putina dodał również, że Donald Trump uważa, iż osiągnięcie porozumienia kończącego wojnę w Ukrainie jest bliskie. Z kolei Donald Trump zasugerował Władimirowi Putinowi "mały rozejm" w Ukrainie, wierząc, że prezydent Rosji może to zrealizować.

Parafianowicz: Orban zachowywał się jakby był lepszym kumplem Putina od Łukaszenki

Sytuacja w Iranie i Zatoka Perska

Kolejnym istotnym punktem rozmowy była sytuacja w Iranie i Zatoce Perskiej. Władimir Putin wyraził poparcie dla decyzji Donalda Trumpa o przedłużeniu rozejmu w wojnie z Iranem. W rozmowie szczególną uwagę zwrócono na program wzbogacania uranu przez Iran. Donald Trump wspominał, że Władimir Putin zadeklarował chęć pomocy w tej kwestii, choć sam prezydent USA wolałby, aby prezydent Rosji Władimir Putin skupił się na zakończeniu wojny w Ukrainie.

Inne tematy i kontekst rozmowy

Podczas rozmowy poruszono także potencjalne projekty ekonomiczne i energetyczne. Co więcej, Władimir Putin potępił próbę zamachu na Donalda Trumpa. Cała rozmowa odbyła się w kontekście narastających napięć międzynarodowych, a jej przebieg i poruszone tematy wskazują na próbę dialogu w kluczowych dla globalnego bezpieczeństwa kwestiach. Fakt, że Donald Trump i Władimir Putin odbyli tak długą rozmowę, świadczy o ich wzajemnym zainteresowaniu w rozwiązywaniu bieżących konfliktów i problemów.

