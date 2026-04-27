Trump nazwał go "fantastycznym". Czy jeden gest Króla Karola III ocali nadszarpnięte relacje z USA?

Wizyta Karola III w USA to próba wykorzystania fascynacji Trumpa brytyjską monarchią do ocieplenia relacji.

Intensywny program obejmuje herbatę w Białym Domu, przyjęcie w ambasadzie i podróż po USA.

Czy dyplomacja symboli wystarczy, by przełamać polityczne napięcia między Waszyngtonem a Londynem?

Niezwykłe powitanie. Co właśnie dzieje się na Południowym Portyku?

Scena powitania brytyjskiej pary królewskiej jest starannie wyreżyserowana, ale to drobne gesty często mówią najwięcej. 77-letni król i 78-letnia królowa są witani przez Donalda i Melanię Trump na Południowym Portyku Białego Domu, neoklasycystycznym, dwupiętrowym wejściu z imponującymi podwójnymi schodami. Po uścisku dłoni i ustawieniu się do zdjęć, prezydent Trump wykonuje ruch, który wielu zaskakuje: kładzie rękę na ramieniu króla, delikatnie prowadząc go do środka. Królowa Camilla i Pierwsza Dama podążają za mężami.

Wizyta nie ogranicza się tylko do formalności. Tuż po powitaniu, czwórka udała się na prywatną herbatę. To ich pierwsze spotkanie od czasu wizyty państwowej Trumpów w Wielkiej Brytanii we wrześniu 2025 roku. Ten kameralny moment, z dala od fleszy, może być kluczowy dla rozpoczęcia rozmów w bardziej swobodnej atmosferze.

Król Karol III wylądował w USA! Start historycznej wizyty monarchy w Stanach Zjednoczonych

"Fantastyczny człowiek" - Trump zaskakuje opinią o królu

Wizyta Króla Karola III w USA to wydarzenie o wysokiej stawce, co potwierdził sam prezydent Trump. W wywiadzie dla BBC, udzielonym na tydzień przed przyjazdem monarchy, prezydent wypowiedział się o królu w niezwykle pochlebnych słowach:

„Jest fantastyczny. Jest fantastycznym człowiekiem. Absolutnie, odpowiedź brzmi tak [na pytanie, czy wizyta może naprawić relacje]”.„Znam go dobrze, znam go od lat. To odważny człowiek i wspaniały człowiek. To z pewnością będzie pozytywne”.

Te słowa, pochodzące od prezydenta znanego z ciętego języka i często krytycznego stosunku do innych przywódców, pokazują, jak wielki szacunek darzy on brytyjską monarchię. To właśnie ta fascynacja Trumpa królewskim majestatem jest kartą, którą Wielka Brytania próbuje odegrać w dyplomatycznej grze.

Od herbaty do ogrodu. Królewski program w USA

Pierwszy dzień wizyty Króla Karola i Królowej Camilli jest intensywny. Oprócz prywatnej herbaty w Białym Domu, para królewska bierze udział w przyjęciu ogrodowym w rezydencji brytyjskiego ambasadora. Wydarzenie to gromadzi szerokie grono gości, reprezentujących liczne powiązania między USA a Wielką Brytanią.

Brytyjska ambasada z dumą dzieli się w mediach społecznościowych kulisami przygotowań do tego wydarzenia. Szef kuchni przygotował "cztery rodzaje kanapek herbacianych, scones, desery i kilka brytyjskich smaków, od wędzonego szkockiego łososia po brytyjską wołowinę" dla 650 gości. To wszystko ma na celu podkreślenie wspólnych tradycji i budowanie pozytywnego wizerunku Wielkiej Brytanii.

Harmonogram wizyty królewskiej, która potrwa od 27 do 30 kwietnia, obejmuje nie tylko Waszyngton, ale także Nowy Jork i Wirginię. Po wizycie w USA, król Karol uda się na Bermudy (1-2 maja), co będzie jego pierwszą wizytą jako suwerena na Brytyjskim Terytorium Zamorskim od czasu objęcia tronu po śmierci Królowej Elżbiety w 2022 roku.

Dyplomacja symboli. Czy gesty wystarczą?

Wizyta Króla Karola III, choć pełna symboliki i protokołu, odbywa się w cieniu poważnych napięć. Relacje między USA a Wielką Brytanią uległy ochłodzeniu, zwłaszcza w kontekście wojny w Iranie, gdzie oba kraje mają odmienne stanowiska.

Czy prezydent Trump, znany z twardego stanowiska w polityce, ulegnie królewskiemu urokowi? Czy prywatne rozmowy przy herbacie i splendor przyjęć zdołają przełamać dyplomatyczny impas? Wizyta Króla Karola III to coś więcej niż tylko celebrowanie historii. To dyplomatyczna misja ratunkowa, której wynik może zaważyć na przyszłości "szczególnej relacji" między dwoma mocarstwami. Cały świat z uwagą śledzi, czy królewskie gesty okażą się silniejsze niż polityczne podziały.

Poniżej galeria zdjęć: Król Karol III wylądował w USA! Historyczna wizyta monarchy rozpoczęta

