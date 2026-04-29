Łukasz Mejza wyrzucony z klubu PiS. Jest komentarz rzecznika partii

Łukasz Mejza opuszcza klub PiS. Oficjalne stanowisko Rafała Bochenka

W środę, 29 kwietnia, po intensywnych rozmowach z najwyższymi rangą przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, zapadła decyzja o tym, że poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS. Informację tę podał do publicznej wiadomości rzecznik ugrupowania, Rafał Bochenek, za pośrednictwem mediów społecznościowych. – Od dzisiaj, po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiS poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS. Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był – napisał Bochenek na portalu X.

Od dzisiaj, po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego @pisorgpl poseł @lukaszmejza przestaje być członkiem klubu PiS. Jednocześnie informujemy, iż członkiem partii nigdy nie był.— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) April 29, 2026

