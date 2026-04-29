Setki ludzi odprowadziły posła Litewkę w ostatniej drodze. W kondukcie Błaszczak, Czarzasty i Gawkowski

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-04-29 15:51

W ostatnim pożegnaniu posła Łukasza Litewki udział wzięły setki ludzi, którzy chcieli podziękować posłowi za jego życie i działalnie. Na uroczystości ostatniego pożegnania byli też politycy: prezydent Karol Nawrocki z pierwszą damą Martą Nawrocką, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Magdalena Biejat, Tomasz Trela, Krzysztof Gawkowski, ale też posłowie Mariusz Błaszczak i Grzegorz Płaczek. Politycy odprowadzili posła w jego ostatniej drodze w kondukcie pogrzebowym.

Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny
Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny
W pogrzebie posła Łukasza Litewki wzięli udział najważniejszy politycy w Polsce: prezydent Karol Nawrocki, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz premier Donald Tusk. Za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej Łukasz Litewka został pośmiertnie uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Order z rąk prezydenta odebrał ojciec zmarłego, Zdzisław Litewka podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu. Była to niezwykle przejmująca chwila. Na zakończenie uroczystości w kościele głos zabrał Włodzimierz Czarzasty, który powiedział, jaki był zmarły. Jego słowa poruszyły zebranych:

Łukasz był dobrym człowiekiem. Kochał ludzi i życie. Był niezależny. Żył dla innych – dla ludzi i dla zwierząt. Pomagał. Pamiętam Wielkanoc 2021 roku. Zadzwonił i powiedział: „W Warszawie jest pies, dla którego znalazłem dom w Sosnowcu. Przywieź go”. Przywiozłem, bo to było dla niego ważne. Nie polityka była najważniejsza, ale człowiek i Sosnowiec. Był oddany ludziom i sprawom. To on decydował, co jest ważne, a co nieważne. Jednoczył ludzi, potrafił zgromadzić wokół siebie osoby o różnych poglądach. Ludzie go kochali i wierzyli w niego. Widzieli w nim szansę na pomoc i ratunek. Gdy inni nie mogli już pomóc, ufali, że Łukasz jeszcze może. Często był dla nich ostatnią nadzieją – na życie, na przyszłość ich dzieci. Takich ludzi jest niewielu - powiedział wyraźnie wzruszony marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny
Po mszy w kierunku cmentarza, gdzie odbył się pochówek posła Łukasza Litewki, ruszył kondukt, który ciągnął się w nieskończoność. Tak wiele osób chciało pożegnać posła. Wśród żałobników, którzy ruszyli w ostatnią drogę polityka znaleźli się też: Włodzimierz Czarzasty, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i wicepremier Krzysztof Gawkowski. 

