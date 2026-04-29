Jaki chwali akcję spotkań ze studentami. Ale nie wszędzie było tak kolorowo

- Patryk Jaki podsumował akcję #ZmieńNaszeZdanie, podkreślając jej sukces na 24 uczelniach i udział 10 tys. młodych ludzi.
- Europoseł PiS twierdzi, że rozmowy były merytoryczne, jednak w Gliwicach doszło do ostrej awantury ze studentem.
- Konfrontacja z asystentem europosła Lewicy pokazuje, że akcja jest mieszanką debaty i politycznego starcia.
Czy mimo napięć akcja #ZmieńNaszeZdanie rzeczywiście odniosła sukces?
Jaki chwali akcję. Padły konkretne liczby
Patryk Jaki opublikował pierwsze podsumowanie akcji #ZmieńNaszeZdanie, w ramach której politycy prawicy spotykają się z młodymi ludźmi przy uczelniach. We wpisie europoseł przedstawił inicjatywę jako duży sukces i podkreślał jej otwartą formułę.
Jak wyliczał, organizatorzy odwiedzili już 24 uczelnie lub kampusy, a rozmowy trwały łącznie 72 godziny. Według Jakiego w akcji wzięło udział ok. 10 tys. młodych ludzi, a jedną z rozmów miało zobaczyć nawet 15 mln użytkowników w sieci.
Europoseł przekonywał też, że ok. 70 proc. osób zabierających głos stanowili przeciwnicy lub osoby krytyczne wobec organizatorów. Jego zdaniem większość uczestników chciała jednak normalnej rozmowy.
„Nie było tak kolorowo”. Spotkania pełne emocji
Obraz przedstawiony przez Jakiego jest bardzo optymistyczny, ale nie oddaje całego napięcia wokół akcji. Część spotkań przeradzała się bowiem w ostre polityczne starcia, a nagrania z tych konfrontacji szybko rozchodziły się w mediach społecznościowych.
Jak opisywał „Super Express”, szczególnie gorąco było w Gliwicach. W centrum wydarzeń znalazł się 23-letni student Kacper Nowicki, który po raz kolejny starł się z Patrykiem Jakim. Podczas spotkania wezwał europosła, by „wyniósł się z polskich uniwersytetów”, zarzucając mu, że przegrywa wśród młodych ludzi.
Student starł się z Jakim. Padły mocne słowa
Kacper Nowicki mówił do Jakiego, że jego wcześniejsza konfrontacja z politykiem miała odbić się szerokim echem w internecie. Przekonywał też, że polityk zaczął przyprowadzać na spotkania własnych zwolenników.
Jaki odpowiedział ostro i ironicznie. Zarzucał studentowi manipulację oraz próbował wykpić jego argumenty. Atmosfera szybko zrobiła się nerwowa, a zgromadzeni uczestnicy zaczęli reagować krzykami i okrzykami. Jak ustaliliśmy, Nowicki nie jest anonimowym uczestnikiem debat. To asystent społeczny europosła Lewicy Krzysztofa Śmiszka, co nadaje całej sytuacji dodatkowy polityczny kontekst.
Między sukcesem a awanturą
Akcja #ZmieńNaszeZdanie bez wątpienia przyciąga uwagę. Jaki chwali się frekwencją, zasięgami i obecnością politycznych przeciwników. Z drugiej strony kolejne spotkania pokazują, że rozmowa z młodymi na uczelniach nie zawsze przypomina spokojną debatę.
