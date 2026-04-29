Jaki chwali akcję spotkań ze studentami. Ale nie wszędzie było tak kolorowo

Patryk Jaki podsumował akcję #ZmieńNaszeZdanie, podkreślając jej sukces na 24 uczelniach i udział 10 tys. młodych ludzi.

Europoseł PiS twierdzi, że rozmowy były merytoryczne, jednak w Gliwicach doszło do ostrej awantury ze studentem.

Konfrontacja z asystentem europosła Lewicy pokazuje, że akcja jest mieszanką debaty i politycznego starcia.

Jaki chwali akcję. Padły konkretne liczby

Patryk Jaki opublikował pierwsze podsumowanie akcji #ZmieńNaszeZdanie, w ramach której politycy prawicy spotykają się z młodymi ludźmi przy uczelniach. We wpisie europoseł przedstawił inicjatywę jako duży sukces i podkreślał jej otwartą formułę.

Jak wyliczał, organizatorzy odwiedzili już 24 uczelnie lub kampusy, a rozmowy trwały łącznie 72 godziny. Według Jakiego w akcji wzięło udział ok. 10 tys. młodych ludzi, a jedną z rozmów miało zobaczyć nawet 15 mln użytkowników w sieci.

Europoseł przekonywał też, że ok. 70 proc. osób zabierających głos stanowili przeciwnicy lub osoby krytyczne wobec organizatorów. Jego zdaniem większość uczestników chciała jednak normalnej rozmowy.

Czas na pierwsze podsumowanie akcji #ZmieńNaszeZdanie. Polecam film pokazujący miejsca tej inicjatywy 👇1. Odwiedziliśmy 24 uczelnie wyższe (lub kampusy przed wejściem do uczelni).2.Rozmowy trwały 72 godziny.3. W akcji wzięło udział już ok. 10 000 młodych ludzi.4. Ok. 70%… pic.twitter.com/VRMHskZy21— Patryk Jaki (@PatrykJaki) April 27, 2026

„Nie było tak kolorowo”. Spotkania pełne emocji

Obraz przedstawiony przez Jakiego jest bardzo optymistyczny, ale nie oddaje całego napięcia wokół akcji. Część spotkań przeradzała się bowiem w ostre polityczne starcia, a nagrania z tych konfrontacji szybko rozchodziły się w mediach społecznościowych.

Jak opisywał „Super Express”, szczególnie gorąco było w Gliwicach. W centrum wydarzeń znalazł się 23-letni student Kacper Nowicki, który po raz kolejny starł się z Patrykiem Jakim. Podczas spotkania wezwał europosła, by „wyniósł się z polskich uniwersytetów”, zarzucając mu, że przegrywa wśród młodych ludzi.

Student starł się z Jakim. Padły mocne słowa

Kacper Nowicki mówił do Jakiego, że jego wcześniejsza konfrontacja z politykiem miała odbić się szerokim echem w internecie. Przekonywał też, że polityk zaczął przyprowadzać na spotkania własnych zwolenników.

Jaki odpowiedział ostro i ironicznie. Zarzucał studentowi manipulację oraz próbował wykpić jego argumenty. Atmosfera szybko zrobiła się nerwowa, a zgromadzeni uczestnicy zaczęli reagować krzykami i okrzykami. Jak ustaliliśmy, Nowicki nie jest anonimowym uczestnikiem debat. To asystent społeczny europosła Lewicy Krzysztofa Śmiszka, co nadaje całej sytuacji dodatkowy polityczny kontekst.

Między sukcesem a awanturą

Akcja #ZmieńNaszeZdanie bez wątpienia przyciąga uwagę. Jaki chwali się frekwencją, zasięgami i obecnością politycznych przeciwników. Z drugiej strony kolejne spotkania pokazują, że rozmowa z młodymi na uczelniach nie zawsze przypomina spokojną debatę.

