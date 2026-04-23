Kim jest student, który starł się z Jakim i prosił, aby "wyniósł się z polskich uniwersytetów"? Ujawniamy

Spotkanie Patryka Jakiego w Gliwicach przerodziło się w polityczną awanturę, a 23-letni student Kacper Nowicki ponownie starł się z europosłem.

Kacper Nowicki, znany z wcześniejszej konfrontacji z Jakim, jest asystentem społecznym europosła Lewicy, Krzysztofa Śmiszka, co nadaje jego działaniom szerszy kontekst polityczny.

Podczas burzliwego spotkania, gdzie dominowali zwolennicy Jakiego, Nowicki wezwał europosła do "wyniesienia się z polskich uniwersytetów", co wywołało ostrą ripostę.

Incydent w Gliwicach stał się viralem w mediach społecznościowych, pokazując, jak głęboka polaryzacja przenosi się na grunt akademicki. Przeczytaj, jak eskalowała sytuacja i jakie były konsekwencje.

Kim jest Kacper Nowicki? Student, który rzucił wyzwanie Jakiemu

Po głośnym starciu z Patrykiem Jakim w Poznaniu, Kacper Nowicki stał się rozpoznawalną postacią, szczególnie po lewicowo-liberalnej stronie internetu. Dla części zwolenników obecnej koalicji rządzącej urósł do rangi symbolu młodego pokolenia, które nie boi się otwartej konfrontacji z politykami prawicy. W sieci zyskał miano „studenta, który zgasił Jakiego”.

Jego działalność wykracza jednak daleko poza akademickie mury. Kacper Nowicki jest asystentem społecznym europosła Lewicy, Krzysztofa Śmiszka. Co więcej, jak donoszą media, prowadzi również własny program na antenie TVP Info. Ta informacja rzuca nowe światło na jego konfrontacje z Patrykiem Jakim, które przestają być postrzegane jako spontaniczny zryw anonimowego studenta, a stają się elementem szerszej politycznej gry.

Gorące spotkanie w Gliwicach zamiast debaty

Wizyta Patryka Jakiego na Politechnice Śląskiej, kolejny przystanek na trasie „Zmień nasze zdanie”, od początku zapowiadała się burzliwie. Z powodu braku możliwości wynajęcia sali, wydarzenie ostatecznie odbyło się na placu przed uczelnią. Na miejscu wyraźnie dominowali starsi sympatycy europosła, a studenci stanowili mniejszość. Każde pytanie, które odbiegało od linii programowej, spotykało się z głośnym buczeniem i okrzykami.

Atmosfera zagęszczała się z każdą minutą. Niektórzy rozmówcy byli zagłuszani, a próby zadawania niewygodnych pytań kończyły się odbieraniem mikrofonu. Było jasne, że merytoryczna debata ustąpiła miejsca politycznej manifestacji.

„Dostaje pan wciry od młodych ludzi” – Nowicki znów w natarciu

Największe emocje wywołało ponowne pojawienie się Kacpra Nowickiego. Student, mając w pamięci starcie z Poznania, nie zamierzał łagodzić tonu.

„Na spotkaniu w Poznaniu pan się skompromitował, dlatego zaczął pan zwozić na swoje spotkania lokalnych polityków PiS, swoich wyborców i członków Klubu ‘Gazety Polskiej’” – mówił Nowicki, oskarżając polityka o tworzenie sztucznego audytorium. „Moja kontra do pana obejrzała się dużo lepiej niż ta cała pana trasa. Przegrał pan w mediach społecznościowych, w mediach tradycyjnych i przegrał pan umysły młodych ludzi” – kontynuował, po czym przeszedł do kulminacyjnego apelu: „Mam prośbę, żeby się pan wyniósł z polskich uniwersytetów. Dostaje pan wciry od młodych ludzi, bo oni i tak na pana nie zagłosują”.

Słowa te wywołały furię wśród zgromadzonych zwolenników Jakiego, którzy zaczęli przekrzykiwać i zagłuszać studenta.

„Wszyscy się z pana śmieją” – riposta Patryka Jakiego

Patryk Jaki nie pozostał dłużny. W ostrej odpowiedzi zarzucił Nowickiemu manipulację i oderwanie od rzeczywistości. „Pan myśli, że jest taki świetny, wygadany” – rozpoczął, po czym przeszedł do ironicznej parodii wypowiedzi studenta: „Nie widzę studentów, którzy tutaj są, widzę autokary, którymi dowożą ludzi, które nie istnieją (…) ja jestem człowiekiem lewicy! I taki jestem świetny!”.

Swoją kontrę zakończył próbą publicznego ośmieszenia rozmówcy: „Proszę zobaczyć, jak wszyscy się z pana śmieją”.

Okrzyki, wyzwiska i szarpanina – emocje wymykają się spod kontroli

Wymiana zdań była iskrą, która podpaliła tłum. Z obu stron zaczęły padać wyzwiska. W pewnym momencie doszło nawet do szarpaniny między dwiema kobietami. Jeden z uczestników miał krzyknąć do Nowickiego, że ten „nie jest prawdziwym Polakiem”. Patryk Jaki próbował uspokajać sytuację, ale bezskutecznie. Emocje wzięły górę.

Polityczna trasa, która rozpala internet

Cykl spotkań Patryka Jakiego „Zmień nasze zdanie”, pomyślany jako platforma do otwartego dialogu, w praktyce staje się sceną dla głośnych konfrontacji politycznych. Wydarzenia z Poznania i Gliwic pokazują, że spotkania te przyciągają zarówno zwolenników, jak i jego zdeterminowanych oponentów. W rezultacie debaty często przeradzają się w emocjonalne starcia, których nagrania wideo zyskują ogromną popularność w sieci, a przede wszystkim na Facebooku i X (dawniej Twitter).

Media 3RP przebrały działacza lewicy za „studenta” - dałem mu raz wygłosić oświadczenie w Poznaniu i zrobiły z niego „gwiazdę” . Był pewny siebie i przyszedł jeszcze raz - teraz jednak zaproponowałem rozmowę i okazało się, że wszystko co wygłosił w Poznaniu było nieprawdą, a przy… pic.twitter.com/ohSOV9Fmgj— Patryk Jaki (@PatrykJaki) April 23, 2026

