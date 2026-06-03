Majątek Mentzena: Auta premium, torebki i miliony strat na bitcoinach

Sławomir Mentzen ujawnił w najnowszym oświadczeniu majątek, który oszacowaliśmy na około 54 mln zł, z czego największą część stanowią kryptowaluty, aktywa Fundacji Rodzinnej i drożejące nieruchomości.

Wśród mienia ruchomego znalazły się m.in. torebki warte łącznie 42 tys. zł, zabudowa i meble za setki tysięcy oraz dwa samochody klasy premium.

Polityk stracił jednak kilka milionów na spadku wartości bitcoina, a jego dochody w 2025 r. oparły się głównie na działalności gospodarczej.

Majątek Sławomira Mentzena

Najnowsze oświadczenie majątkowe Sławomira Mentzena za 2025 rok pokazuje, że lider Konfederacji pozostaje jednym z najbogatszych posłów, ale jego majątek przeszedł wyraźne przetasowania w porównaniu z rokiem 2024.

W gotówce polityk zgromadził 901 216 zł, czyli więcej niż rok wcześniej, gdy deklarował ok. 800 tys. zł. W walutach obcych utrzymuje podobne poziomy jak poprzednio: 15 tys. euro, 1,5 tys. dolarów i 165 funtów.

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Największa zmiana dotyczy jednak kryptowalut — Mentzen nadal posiada 33,7 bitcoina, ale ich wartość spadła z prawie 13 mln zł do 10,55 mln zł, co oznacza ubytek rzędu 2,4 mln zł wynikający wyłącznie z korekty kursu. Zmniejszyła się też liczba posiadanych V-dolców z 45 tys. do 20 tys. — to waluta w grze komputerowej Fortnite, która nie ma realnego zastosowania poza samą grą.

Zamożna fundacja lidera Konfederacji

Portfel akcji osobistych pozostał praktycznie bez zmian, obejmując m.in.: 7 500 akcji Mirbud SA, 1 450 akcji Pure Biologics SA, 1 000 akcji Figene Capital SA oraz pojedyncze akcje Mex Polska SA i Mentzen SA. Różnice dotyczą jedynie aktualizacji wycen. Znacznie ciekawiej wygląda sytuacja w Fundacji Rodzinnej Mentzen. W 2024 roku fundacja miała 6,71 mln zł gotówki, ale w 2025 r. wykazuje już tylko 1,31 mln zł. Jednocześnie jednak jej aktywa wzrosły dzięki nowemu składnikowi: jednostkom funduszu Rockbridge Obligacji Aktywny 2 o wartości 5 mln zł. Wartość ogromnego pakietu akcji Mentzen SA w fundacji wzrosła symbolicznie — z 25,7 mln zł do 25,94 mln zł.

Czym jest fundacja rodzinna? To konstrukcja prawna, która pozwala przenieść majątek do odrębnego podmiotu, zarządzać nim i wypłacać świadczenia beneficjentom. W praktyce działa jak „rodzinny skarbiec”.

W części nieruchomości widać wyraźny wzrost wycen. Dom o powierzchni 370 mkw., który rok wcześniej Mentzen wyceniał na 3,5 mln zł, dziś wart jest 3,7 mln zł. Mieszkanie o powierzchni 107 mkw. podrożało z 750 tys. zł do 900 tys. zł, a działka z 2,3 mln zł do 2,5 mln zł. Wszystkie nieruchomości pozostają we wspólności małżeńskiej.

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Znacząco zmieniła się struktura dochodów polityka. W 2024 roku największą pozycją było 3 mln zł świadczenia z Fundacji Rodzinnej, którego w 2025 r. już nie ma. Zamiast tego Mentzen wykazał bardzo wysokie dochody z działalności gospodarczej — 961 632,82 zł, czyli znacznie więcej niż rok wcześniej (740 tys. zł). Wzrosły również wpływy z Mentzen Legal — z 200 tys. zł do 240 tys. zł. Z kolei zasiadanie w zarządach spółek i fundacji, podobnie jak rok wcześniej, nie przyniosło mu żadnego wynagrodzenia. Dieta poselska wyniosła 9 487,43 zł, a uposażenia poselskiego polityk nadal nie pobiera.

Drogie torebki i meble

W części dotyczącej mienia ruchomego pojawiły się nowe pozycje, m.in. dodatkowe torebki i meble, ale dwa samochody — Mercedes E Coupe i Volvo XC90 — pozostały te same. Wartość wyposażenia domu, w tym zabudowy kuchennej za 120 tys. zł, kanapy za 18,4 tys. zł, trzech torebek o wartości 17 tys., 14,5 tys. i 10,5 tys. zł, dwóch regałów za 17 tys. i 22 tys. zł oraz stołu za 12 tys. zł, a także pozostałych mebli i sprzętu elektronicznego wycenionych na około 200 tys. zł, sięga łącznie kilkuset tysięcy złotych.

Zobowiązania Mentzena nie zmieniły się znacząco. Kredyt hipoteczny zmalał z 311,6 tys. zł do 305 965,77 zł, a pożyczka 400 tys. zł od Fundacji Rodzinnej pozostała bez zmian. Polityk nadal udziela pożyczek innym — w 2025 r. wykazał wierzytelności wobec osób fizycznych na 300 tys. zł i 60 tys. zł oraz wobec osób prawnych na 2 074 000 zł i 50 000 zł. Fundacja również udzieliła pożyczek: 400 tys. zł osobie fizycznej i 750 tys. zł osobie prawnej.

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