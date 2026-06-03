Kaczyński pokazał majątek. Tyle ma oszczędności i emerytury

Jarosław Kaczyński wykazał 363 406,99 zł oszczędności.

Prezes PiS ma jedną trzecią domu o powierzchni 150 m kw.

W ostatnim roku otrzymał 140 906,97 zł emerytury.

Do spłaty w SKOK Stefczyka zostało mu 29 660,49 zł kredytu.

Jarosław Kaczyński ujawnił oszczędności

Na stronie Sejmu pojawiły się najnowsze oświadczenia majątkowe posłów. Wśród nich znalazł się dokument Jarosława Kaczyńskiego, datowany na 8 kwietnia 2026 roku i obejmujący poprzedni rok kalendarzowy.

Prezes PiS wpisał w nim 363 406,99 zł oszczędności. W porównaniu z poprzednim oświadczeniem to mniej o ponad 17 tys. zł. Rok wcześniej media podawały, że Kaczyński miał odłożone 380 944 zł.

Polityk nie wykazał oszczędności w walutach obcych. Nie wpisał też papierów wartościowych ani udziałów w spółkach.

Dom wart 2,2 mln zł

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W oświadczeniu majątkowym Kaczyński podał również nieruchomość. Jest właścicielem jednej trzeciej domu o powierzchni 150 m kw. Cała nieruchomość została wyceniona w deklaracji na 2,2 mln zł.

Prezes PiS od lat wykazuje ten sam udział w domu. W dokumencie zaznaczył także, że jest przewodniczącym rady Fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. Funkcja ma jednak charakter honorowy, więc Kaczyński nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

Emerytura, dieta i poselskie uposażenie

Największe zainteresowanie zwykle budzą dochody prezesa PiS. Z najnowszego oświadczenia wynika, że w ostatnim roku Jarosław Kaczyński otrzymał 140 906,97 zł emerytury. Do tego doszło 138 413,16 zł uposażenia poselskiego oraz 47 603,76 zł diety parlamentarnej. Razem daje to ponad 326 tys. zł przychodów wykazanych w tych trzech pozycjach.

W poprzednich latach uwagę zwracał wzrost emerytury Kaczyńskiego. W oświadczeniu za 2024 rok media podawały kwotę 132 321,10 zł. Najnowszy dokument pokazuje więc kolejny wzrost świadczenia.

Kredyt w SKOK Stefczyka

Jarosław Kaczyński nadal spłaca kredyt w Kasie SKOK im. Stefczyka. Na 31 grudnia 2025 roku do spłaty pozostało mu 29 660,49 zł. W poprzednim oświadczeniu saldo kredytu wynosiło 45 404,47 zł. Zadłużenie prezesa PiS zmniejszyło się więc o ponad 15 tys. zł.

W dokumencie nie ma informacji o samochodzie ani innych ruchomościach o wartości powyżej 10 tys. zł. Kaczyński od lat nie należy do polityków, którzy wykazują rozbudowany majątek w nieruchomościach, udziałach czy pojazdach. Najważniejsze pozycje w jego oświadczeniu to oszczędności, udział w domu, dochody z Sejmu, emerytura oraz kredyt.

Majątek prezesa PiS pod lupą

Oświadczenia majątkowe najważniejszych polityków zawsze budzą emocje, bo pokazują nie tylko stan kont, ale też zmiany rok do roku. W przypadku Kaczyńskiego widać dwie rzeczy: oszczędności spadły, ale kredyt również został wyraźnie zmniejszony.

Prezes PiS nadal ma pokaźne środki na koncie i wysoką emeryturę, a jednocześnie nie wykazuje luksusowych ruchomości ani rozbudowanego portfela nieruchomości. Najnowszy dokument pokazuje więc raczej stabilny, przewidywalny majątek lidera największej partii opozycyjnej niż spektakularne zmiany.

Poniżej galeria zdjęć: Dom za ścianą Kaczyńskiego po remoncie wypiękniał

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Biedrzycka Expressem | 2026 06 02 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.