Premier Tusk jest milionerem. Potężna potrójna emerytura

Donald Tusk w 2025 roku osiągnął wyższe dochody niż rok wcześniej, m.in. dzięki wzrostowi emerytur, które łącznie dają mu około 38,5 tys. zł miesięcznie (25,5 tys. zł z UE, 900 zł z Belgii i 12 tys. zł z ZUS).

Jego wynagrodzenie z Kancelarii Premiera również wzrosło – z 280 788,48 zł do 294 977,53 zł rocznie.

Spadły jedynie wpływy z praw autorskich, z 25 078,23 zł do 11 625,35 zł, czyli o ponad połowę.

Premier uzbierał 275 tys. zł

Z najnowszego oświadczenia majątkowego Donalda Tuska za 2025 rok wynika, że jego sytuacja finansowa uległa wyraźnej poprawie w porównaniu z rokiem poprzednim. Największą zmianą jest skokowy wzrost środków zgromadzonych w polskiej walucie. W 2024 r. premier deklarował 220 tys. zł oszczędności, natomiast w dokumencie za 2025 rok widnieje już kwota 495 682,36 zł. Oznacza to wzrost o ponad 275 tys. zł w ciągu roku!

Niewielki spadek odnotowano natomiast w oszczędnościach walutowych – z 290 tys. euro do 282 642 euro, czyli o około 7,3 tys. euro. Łączna kwota oszczędności w euro to ok. 1,21 mln zł, a wraz z oszczędnościami w polskiej walucie, wychodzi kwota ok. 1,7 mln zł!

Kaczyński pokazał majątek. Tyle ma oszczędności i emerytury

W strukturze papierów wartościowych Donalda Tuska zaszła jedna istotna zmiana. W oświadczeniu za 2024 rok wykazywał polisę na życie ERGO Hestia o wartości 300 tys. zł, która w najnowszym dokumencie już się nie pojawia. Pozostały natomiast dwie polisy Allianz, każda o wartości 70 tys. zł, co oznacza, że łączna wartość tego składnika majątku pozostaje na poziomie 140 tys. zł.

Premier nie posiada żadnych nieruchomości, gospodarstw rolnych ani udziałów w spółkach – podobnie jak w roku poprzednim. Według spekulacji mediów, sopockie mieszkanie musiał zapewne przepisać na rodzinę.

Trzy wysokie emerytury

Donald Tusk pobiera trzy emerytury: polską z ZUS, unijną z Komisji Europejskiej oraz belgijską. Świadczenia zagraniczne wynikają z jego wieloletniej działalności w Brukseli, gdzie przez pięć lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, a następnie kierował Europejską Partią Ludową.

W 2025 roku emerytura unijna Tuska wyniosła 71 282,78 euro rocznie, co daje około 5 940 euro miesięcznie, czyli po przeliczeniu na złotówki około 25 540 zł miesięcznie. Belgijska emerytura to 2 504,50 euro rocznie, czyli około 209 euro miesięcznie, co daje mniej więcej 900 zł miesięcznie. Z kolei polska emerytura z ZUS osiągnęła 144 423,77 zł rocznie, czyli około 12 035 zł miesięcznie.

Łącznie trzy świadczenia emerytalne dają więc około 38 500 zł miesięcznie, licząc według kursu 4,30 zł za euro. W porównaniu z rokiem poprzednim wszystkie emerytury wzrosły. Świadczenie unijne zwiększyło się o około 1 582 euro rocznie, belgijskie o około 61 euro, a polskie o blisko 10,7 tys. zł. Łącznie oznacza to wzrost rocznych emerytur Donalda Tuska o równowartość blisko 18 tys. zł, co przekłada się na około 1 500 zł miesięcznie więcej niż rok wcześniej.

Kancelaria coraz lepiej płaci

Istotną część dochodów premiera stanowi także wynagrodzenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2025 roku Tusk wykazał 294 977,53 zł, podczas gdy rok wcześniej było to 280 788,48 zł. Oznacza to wzrost o 14 189,05 zł rok do roku. W ujęciu miesięcznym daje to średnio około 24 580 zł brutto. Wynagrodzenie z KPRM jest więc drugim – po emeryturach – najważniejszym źródłem dochodów lidera KO.

W 2025 roku spadły natomiast jego wpływy z praw autorskich. W 2024 roku Tusk wykazał 25 078,23 zł (po korekcie), natomiast w 2025 roku już tylko 11 625,35 zł. To spadek o ponad 13 tys. zł, czyli o około 55 procent. Pozostałe dochody – takie jak odsetki bankowe czy dieta parlamentarna – również wzrosły, choć w mniejszej skali. Dieta poselska zwiększyła się z 45 679,92 zł do 47 603,76 zł, co oznacza wzrost o nieco ponad 1 900 zł.

W części dotyczącej mienia ruchomego nie zaszły żadne zmiany – premier nadal wykazuje zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku. Nie posiada też żadnych zobowiązań finansowych przekraczających 10 tys. zł, co potwierdza zarówno oświadczenie za 2024, jak i za 2025 rok.

12

Express Biedrzyckiej - WSTĘP Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.