Ruch prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Podjęto nowe kroki

Prokuratura Krajowa wnioskuje o wyłączenie kolejnych sędziów z postępowania dotyczącego Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Jest to kolejny z serii wniosków mających na celu zapewnienie bezstronności sądowej.

Wnioski o wyłączenie sędziów (m.in. Dariusza Drajewicza i Anny Nowakowskiej) są uzasadniane ich powiązaniami z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. PK wskazuje na ich kariery zawodowe, które rozwijały się w okresie jego urzędowania (delegacje, powołania z udziałem KRS po zmianach 2017) jako źródło uzasadnionych wątpliwości co do bezstronności.

Zbigniew Ziobro jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie stanowiska w związku z Funduszem Sprawiedliwości, a obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych. Toczy się wobec niego postępowanie o ENA oraz odwoławcze w sprawie tymczasowego aresztowania.

Krajowa Prokuratura ponownie zwróciła się do Sądu Apelacyjnego w Warszawie z wnioskiem o wyłączenie sędziego. Tym razem chodzi o sędziego Dariusza Drajewicza, który miał rozpoznać zażalenie w postępowaniu dotyczącym wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Informację tę przekazał rzecznik PK, prokurator Przemysław Nowak. Wniosek o wyłączenie sędziego Drajewicza od rozpoznania zażalenia obrońcy Ziobry, dotyczącego postanowienia sądu o nieuwzględnieniu wniosku o zawieszenie postępowania o wydanie ENA, został skierowany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie z uwagi na "uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego", jak wskazał prokurator Nowak.

Uzasadnienie wniosku

Prokuratura Krajowa uzasadnia swój wniosek o wyłączenie sędziego Drajewicza, wskazując na "przebieg kariery służbowej sędziego" jako "kluczowy argument". Jak poinformował prokurator Nowak, przed nominacją do Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędzia Drajewicz orzekał w sądach wyższych instancji na mocy delegacji, których udzielał ówczesny minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro. Dotyczyło to zarówno delegacji do Sądu Okręgowego w Warszawie, jak i późniejszej do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w okresie, gdy Ziobro kierował resortem.

Dodatkowo, w uzasadnieniu wniosku podkreślono, że sędzia Drajewicz został powołany do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa, której kształt po zmianach z 2017 roku był wielokrotnie kwestionowany przez Sąd Najwyższy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sędzia Drajewicz był również członkiem KRS, pełniąc funkcję jej wiceprzewodniczącego od kwietnia 2018 roku do lutego 2020 roku. Rzecznik PK zaznaczył, że te fakty są istotne dla oceny jego powiązań ze zmianami w sądownictwie. Wskazano także, że kandydatura sędziego Drajewicza do KRS została zgłoszona przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, a Zbigniew Ziobro, będąc wówczas posłem tego klubu, osobiście głosował za listą kandydatów, na której znajdowało się nazwisko Drajewicza.

- W ocenie prokuratora powyższe okoliczności, rozpatrywane łącznie, mogą wywoływać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego Dariusza Drajewicza w sprawie bezpośrednio dotyczącej Zbigniewa Ziobry – podsumował prokurator.

Poprzednie wnioski

Wniosek o wyłączenie sędziego Drajewicza nie jest pierwszym tego typu działaniem Prokuratury Krajowej w tej sprawie. Wcześniej, 19 maja, PK skierowała wniosek o wyłączenie sędzi Anny Nowakowskiej, która pierwotnie została wylosowana do rozpoznania zażalenia. Wniosek ten został uwzględniony przez sąd 28 maja, o czym poinformowała rzeczniczka warszawskiego Sądu Apelacyjnego, sędzia Alicja Fronczyk. Zastrzeżenia wobec sędzi Nowakowskiej były podobne do tych dotyczących sędziego Drajewicza. PK wskazywała na jej powołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie w procedurze z udziałem KRS po 2017 roku oraz na wcześniejsze orzekanie w tym sądzie "w ramach długotrwałej delegacji", której przyznanie i kontynuacja zależały od decyzji Zbigniewa Ziobry jako ministra sprawiedliwości.

- Sędzia Anna Nowakowska była w ponadprzeciętnym stopniu powiązana służbowo z ówczesnym kierownictwem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w tym z prezesem tego sądu Piotrem Schabem. Nadto sędzia udzieliła poparcia kandydaturze Dariusza Drajewicza do KRS. Zarówno Schab, jak i Drajewicz są publicznie postrzegani jako osoby aktywnie wspierające kierunek zmian w sądownictwie realizowany przez ministra Ziobrę - przekazano.

Ponadto, w odrębnym postępowaniu dotyczącym samego wniosku o wydanie ENA, 2 czerwca na wniosek PK wyłączono sędzię Joannę Grabowską. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, potwierdziła tę informację. Prokurator Nowak wyjaśnił, że powodem wyłączenia sędzi Grabowskiej było posiadanie przez nią 102 akcji TV Republika, stacji, w której Zbigniew Ziobro miał być zatrudniony jako komentator.

Sytuacja Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro jest centralną postacią opisywanych postępowań. Jest on podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, gdzie prokuratura zarzuca mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywanie stanowiska do celów przestępczych. Łącznie przypisuje mu się popełnienie 26 przestępstw, w tym wydawanie poleceń łamania prawa w celu zapewnienia dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wybranym podmiotom, ingerencję w oferty konkursowe oraz dopuszczanie do przyznawania środków nieuprawnionym beneficjentom.

Ziobro potwierdził 10 maja, że przebywa w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przez kilka miesięcy miał przebywać na Węgrzech, gdzie, według doniesień, otrzymał ochronę międzynarodową od rządu Viktora Orbána. Prokuratura informowała 9 maja, że po opuszczeniu Węgier Ziobro udał się z Mediolanu do Nowego Jorku, posługując się wizą "członka zagranicznych mediów". Pojawiły się również informacje, że miał on objąć rolę komentatora politycznego w TV Republika.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Zbigniew Ziobro:

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