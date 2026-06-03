Dwie nieruchomości i obrazy warte fortunę. Taki majątek ma Barbara Nowacka

Barbara Nowacka wykazała segment w bliźniaku o powierzchni 162 m kw.

W oświadczeniu znalazło się też mieszkanie własnościowe o powierzchni 137 m kw.

Minister edukacji zadeklarowała 120 228,43 zł oraz 1 374,32 euro oszczędności.

Wśród ruchomości wpisała dwa obrazy olejne warte 25 tys. zł i 20 tys. zł.

Niespodziewane nieruchomości: dom czy mieszkanie?

Oświadczenia majątkowe to prawdziwe okno na świat polityków, które rzadko bywa otwarte na oścież. Kiedy jednak się to dzieje, ujawnione fakty potrafią zaskoczyć. Minister edukacji Barbara Nowacka, zgodnie z wymogami, przedstawiła swój stan posiadania na dzień objęcia urzędu. Co znalazło się w tym szczegółowym dokumencie? Przygotuj się na przegląd jej nieruchomości, zgromadzonych oszczędności i niecodziennych ruchomości.

Wiele osób wyobraża sobie polityków mieszkających w okazałych willach. Barbara Nowacka w swoim oświadczeniu majątkowym ujawniła dwie znaczące nieruchomości. Pierwszą z nich jest przestronny segment w bliźniaku, mierzący aż 162 metry kwadratowe. To jednak nie wszystko! Minister edukacji posiada również komfortowe mieszkanie własnościowe o imponującej powierzchni 137 metrów kwadratowych. Co ciekawe, w dokumencie nie znalazły się żadne gospodarstwa rolne ani dodatkowe działki – tylko te dwie, solidne pozycje.

Ile naprawdę ma na koncie? Kwoty, które robią wrażenie

Pieniądze na koncie to często najbardziej strzeżona tajemnica. Barbara Nowacka jednak bez ogródek pokazała swoje oszczędności. Na jej koncie znajdowało się ponad 120 tysięcy złotych (dokładnie 120 228,43 zł), a także nieco ponad 1300 euro (1 374,32 euro). To kwoty, które pozwalają na pewien komfort finansowy.

Co ciekawe, minister edukacji nie wykazała żadnych papierów wartościowych, udziałów w spółkach ani działalności gospodarczej. Wygląda na to, że jej majątek jest transparentny i skoncentrowany na konkretnych aktywach. Wiele rubryk w jej oświadczeniu opatrzono adnotacją „nie dotyczy”, co tylko podkreśla prostotę i klarowność jej finansów.

Sztuka w kolekcji minister: te obrazy warte są fortunę

Nie każdy polityk może pochwalić się kolekcją dzieł sztuki. Barbara Nowacka jednak z dumą wpisała do swojego oświadczenia dwa cenne obrazy olejne, które znacznie podnoszą wartość jej ruchomości. Pierwszy z nich, autorstwa T. Axentowicza, wyceniono na imponujące 25 tysięcy złotych. Drugi, pędzla F. Żmurki, to kolejne 20 tysięcy złotych. Łączna wartość tych dwóch dzieł to aż 45 tysięcy złotych! To interesujący szczegół, zwłaszcza że w tej samej rubryce nie znalazł się żaden samochód ani inne pojazdy o wartości powyżej 10 tysięcy złotych.

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Ile zarabia minister? Liczby, które mogą zaskoczyć

Jakie są zarobki osoby na tak wysokim stanowisku? Barbara Nowacka otwarcie przedstawiła swoje dochody. Jej dieta parlamentarna wyniosła ponad 33 tysiące złotych, a uposażenie poselskie to blisko 100 tysięcy złotych. Dodatkowo, minister wykazała prawie 3 tysiące złotych z tytułu podróży zagranicznych oraz aż 80 tysięcy złotych z umowy cywilnoprawnej. Sumując wszystkie te pozycje, jej roczny dochód wyniósł ponad 216 tysięcy złotych! To kwota, która jasno pokazuje finansową stronę pracy w polityce.

Brak długów? Czy to możliwe u polityka?

W dobie kredytów i pożyczek, widok polityka bez znaczących zobowiązań finansowych to rzadkość. Barbara Nowacka w swoim oświadczeniu nie wykazała żadnych długów powyżej 10 tysięcy złotych! To świadczy o solidnej sytuacji finansowej, opartej na posiadanych nieruchomościach, zgromadzonych oszczędnościach oraz stabilnych dochodach. Pamiętajmy, że to oświadczenie z dnia objęcia urzędu, ale już wtedy jej majątek rysował się w imponujący sposób, budząc ciekawość i dyskusje.

Poniżej galeria zdjęć: Barbara Nowacka na studniówce

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Biedrzycka Expressem | 2026 06 02 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.