Gdy ludzie przekazywali sobie znak pokoju kamery pokazały Tuska i Nawrockiego. Tak się zachowali

Pogrzeb Łukasza Litewki, zorganizowany przez Kancelarię Sejmu, miał charakter państwowy, co przejawiało się w starannych przygotowaniach, zabezpieczeniach i przewidywanej frekwencji ponad 20 tysięcy osób, dla których udostępniono telebim.

Zjednoczenie polityków ponad podziałami: Na uroczystościach obecni byli przedstawiciele różnych partii politycznych, w tym najważniejsze osoby w państwie, którzy siedzieli obok siebie i symbolicznie uścisnęli sobie dłonie, co zostało odebrane jako piękny moment jedności w obliczu tragedii.

Wokół kościoła w Sosnowcu wdrożono intensywne przygotowania, zabezpieczając teren barierkami i angażując liczne służby porządkowe.

Pogrzeb Łukasza Litewki, ze względu na swój państwowy charakter, został zorganizowany przez Kancelarię Sejmu z dużą starannością. Przed kościołem pw. św. Joachima w Sosnowcu, gdzie odbywają się główne uroczystości, ustawiono telebim, aby osoby zgromadzone na zewnątrz mogły śledzić przebieg ceremonii.

Od wczesnych godzin porannych wokół świątyni prowadzone były intensywne przygotowania. Teren został zabezpieczony i odgrodzony barierkami, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwały liczne służby porządkowe, w tym policja i żandarmeria wojskowa. W pobliżu kościoła rozmieszczono lawety, gotowe do usunięcia ewentualnie nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Organizatorzy przewidzieli duże zainteresowanie wydarzeniem, szacując liczbę uczestników na ponad 20 tysięcy osób. Już kilka godzin przed rozpoczęciem uroczystości pierwsi żałobnicy przybyli na miejsce, aby zająć dogodne pozycje i oddać hołd zmarłemu posłowi.

Tusk i Nawrocki na uroczystości

Na ceremonii pojawiło się wielu polityków, nie tylko z Lewicy, ale także z PiS. Obecni byli między innymi Mariusz Błaszczak i Grzegorz Płaczek. Najważniejsi przedstawiciele władzy usiedli razem.

W pierwszej ławie usiedli obok siebie wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, pierwsza dama Marta Nawrocka i prezydent Karol Nawrocki. Gdy podczas mszy nastąpił moment przekazania sobie znaku pokoju, kamera nagle pokazała właśnie to miejsce, gdzie siedzieli najważniejsi politycy. Donald Tusk najpierw podał rękę Magdalenie Biejat, a prezydent swojej żonie. Następnie Karol Nawrocki uścisnął rękę marszałkowi Sejmu. Premier także najpierw podał rękę Włodzimierzowi Czarzastemu, a potem Marcie Nawrockiej. Na samym końcu prezydent i premier mocno uścisnęli sobie dłonie. Karol Nawrocki dodatkowo siknął głową liderowi PO.

Wszyscy politycy zachowali się z pełną powagą i szacunkiem, na chwilę odkładając waśnie na bok. To piękna chwila, która pokazuje, że w trudnych momentach Polacy potrafią się zjednoczyć ponad podziałami.

Sonda Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki? Jako zaangażowanego społecznie polityka Jako obrońcę praw zwierząt Jako aktywistę pomagającego potrzebującym Trudno mi ocenić / nie znałem(am) jego działalności