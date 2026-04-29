Oczy im się szkliły, nie mogli powstrzymać łez. Pogrzeb Łukasza Litewki

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-04-29 16:36

To był królewski pogrzeb. Łukasz Litewka został pochowany w środę 29 kwietnia w Sosnowcu. W jego ostatniej drodze udział brali najważniejsi politycy w państwie. Ich smutek był tak ogromny, że nie mogli powstrzymać łez.

Ból, rozpacz, łzy. Poruszające sceny na pogrzebie Łukasza Litewki
Pogrzeb Łukasza Litewki zgromadził ludzi o bardzo różnych poglądach, także politycznych. W ostatnim pożegnaniu posła Łukasza Litewki udział wzięły setki ludzi, którzy chcieli podziękować posłowi za jego życie i działalnie. Na uroczystości ostatniego pożegnania byli też politycy: prezydent Karol Nawrocki z pierwszą damą Martą Nawrocką, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Magdalena Biejat, Tomasz Trela, Krzysztof Gawkowski, ale też posłowie: Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości oraz Grzegorz Płaczek z Konfederacji. 

To nie dziwi, ponieważ młody poseł potrafił działać ponad podziałami, co podkreślali politycy z różnych partii. Także w czasie kazania na mszy pogrzebowej mówił o tym biskup Artur Ważny, który przyznał, że to właśnie życie zmarłego i jego działanie sprawiło, iż tak wielu chce mu towarzyszyć w ostatniej drodze. Wprost przyznał, że Łukasz Litewka robił to samo, co robił Jezus, nie wykluczał, nie sprawdzał poglądów

Wiem też, że wielu z was ma swoje powody, by na tym etapie życia stać z dystansem wobec Kościoła. Łukaszowi, wychowanemu w Kościele, też nie było łatwo. Mówił, że polski Kościół popełnia błędy i gdy ma możliwość ich naprawy oraz wyciągnięcia konsekwencji, często tego nie robi. To była swoista skarga, wołanie i modlitwa o piękniejszy Kościół. Jeśli powodem tego dystansu są błędy i winy pasterzy, brak uważności, pycha czy arogancja, proszę was dziś przy tej trumnie z głębi serca o wybaczenie. Bo to właśnie tutaj najczęściej pęka wspólnota. Chcę jednak powiedzieć, że Jezus robi dokładnie to, co robił Łukasz – zaprasza do swojego świata wszystkich, bez sprawdzania poglądów czy zaświadczeń o moralności. Jezus nie jest rzecznikiem tylko doskonałych. Jest nim dla każdego – także tego, kto czuje się niepotrzebny, oceniony czy wykluczony.

Politycy nie potrafili ukryć smutku i wzruszenia, ocierając łzy w zadumie. Jednym z najbardziej poruszających momentów pogrzebu był ten, gdy prezydent Karol Nawrocki wręczył tacie zmarłego posła Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Poseł Łukasz Litewka został pośmiertnie uhonorowany przez prezydenta za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej. 

PRZEMARSZ Z TRUMNĄ ŁUKASZA LITEWKI NA CMENTARZ
pogrzeb łukasza litewki