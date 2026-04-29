Marta i Karol Nawroccy dotrzymali słowa. Z zagranicy przybyli na pogrzeb Litewki

Jeszcze w środę (29 kwietnia) rano prezydent Karol Nawrocki i pierwsza dama Marta Nawrocka byli z wizytą w Republice Chorwacji w związku z udziałem prezydneta w XI Szczycie oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza. Także małżonka prezydneta realizowała swój program wizyty. Oboje chcieli jednak wziąć udział w pogrzebie posła Łuksza Litewki, który odbywa się w Sosnowcu. Kancelaria prezydencka przekazała, że prezydent zrobi wszystko, by przylecieć na ostatnie pożegnanie polityka, którego przecież znał. Kilka miesięcy temu Łukasz Litewka pojawił się w Pałacu Prezydenckim, by wziąć udział w rozmowach na temat poprawy losu zwierząt w Polsce, te sprawy bardzo go zajmowały, a młody poseł robił wszystko, by zwierzętom żyło się lepiej. Wiadomość o śmierci posła Litewki poruszyła prezydneta Nawrockiego i pierwszą damę.

- Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju - napisał w dniu tragicznej śmierci polityka Karol Nawrocki.

- Trudno uwierzyć, że posła Łukasza Litewki już z nami nie ma. Ta wiadomość zostawia pustkę, której nie sposób opisać. Był człowiekiem niezwykłej wrażliwości - kimś, kto nie przechodził obojętnie wobec cierpienia, również tego najcichszego, zwierzęcego.Jego działania pokazywały, jak wielką siłę ma dobro, gdy stoi za nim prawdziwe zaangażowanie i serce - napisała zaś Marta Nawrocka.

45

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odznaczeniu Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało przekazane bliskim zmarłego w dniu pogrzebu, tuż po rozpoczęciu uroczystości. - Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Nawrockiego, za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej, pośmiertnie odznaczony zostaje Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Łukasz Litewka - odczytał dyrektor Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a prezydent Nawrocki podał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski ojcu polityka.

W ostatniej drodze Łukasza Litewki towarzyszą posłowi politycy, a wśród nich: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Magdalena Biejat, Tomasz Trela, Krzysztof Gawkowski i Włodzimierz Czarzasty, Mariusz Błaszczak i Grzegorz Płaczek, a także premier Donald Tusk.