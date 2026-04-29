Pogrzeb Łukasza Litewki. W kościele pojawili się Mariusz Błaszczak i Grzegorz Płaczek z PiS. Kto jeszcze żegna posła?

Pogrzeb Łukasza Litewki ma charakter państwowy, a za jego organizację odpowiada Kancelaria Sejmu. Aby umożliwić jak największej liczbie osób uczestnictwo w wydarzeniu, zaplanowano transmisję na żywo. Przed kościołem pw. św. Joachima w Sosnowcu ustawiony zostanie telebim, na którym będzie wyświetlana relacja dla osób, które zgromadzą się na miejscu.

Wokół świątyni od rana prowadzone są intensywne przygotowania. Teren został dokładnie zabezpieczony i odgrodzony barierkami. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają liczne służby porządkowe, w tym policja i żandarmeria wojskowa. W pobliżu świątyni rozmieszczono również lawety, które mają być wykorzystane w razie konieczności usunięcia nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Widać, że organizatorzy przygotowali się na duże zainteresowanie wydarzeniem i znaczną liczbę uczestników. Już parę godzin wcześniej na miejsce przybyli pierwsi uczestnicy uroczystości, aby zająć dogodne miejsca i oddać hołd zmarłemu posłowi. Według wstępnych szacunków organizatorów, w pogrzebie może wziąć udział nawet ponad 20 tysięcy osób.

Politycy żegnają Litewkę

W uroczystościach pogrzebowych udział wezmą przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, w wydarzeniu uczestniczyć będzie Karol Nawrocki wraz z żoną. Parze Prezydenckiej towarzyszyć ma również podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Mateusz Kotecki.

Posła żegnają jego koleżanki i koledzy z Lewicy: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Magdalena Biejat, Tomasz Trela, Krzysztof Gawkowski i Włodzimierz Czarzasty. Co niektórych może zaskoczyć, pojawili się także politycy PiS: Mariusz Błaszczak i Grzegorz Płaczek.

Pojawił się także premier Donald Tusk, który zajął miejsce w pierwszej ławie, u boku Włodzimierza Czarzastego i Magdaleny Biejat.

