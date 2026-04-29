Pogrzeb Łukasza Litewki. W kościele pojawili się Mariusz Błaszczak i Grzegorz Płaczek z PiS. Kto jeszcze żegna posła?

Sara Osiecka
2026-04-29 13:17

W Sosnowcu ok. 13:00 rozpoczął się państwowy pogrzeb Łukasza Litewki. Uroczystość, organizowana przez Kancelarię Sejmu, jest transmitowana, a przed kościołem ustawiony zostanie telebim dla zgromadzonych. Spodziewana jest duża liczba uczestników, w tym przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Pojawiło się także wielu polityków Lewicy, a także Mariusz Błaszczak i Grzegorz Płaczek z PiS.

i

Autor: KancelariaSejmu/x.com/ X (Twitter) Pogrzeb Łukasza Litewki
  • Pogrzeb Łukasza Litewki ma charakter państwowy i jest szeroko dostępny: Organizacją zajmuje się Kancelaria Sejmu, a dla licznie spodziewanych uczestników (szacuje się na ponad 20 tysięcy) przewidziano telebim przed kościołem oraz transmisję na żywo, co ma zapewnić możliwość uczestnictwa jak największej liczbie osób.
  • Intensywne przygotowania i wysokie środki bezpieczeństwa: Teren wokół kościoła w Sosnowcu został zabezpieczony barierkami, a nad bezpieczeństwem czuwają liczne służby (policja, żandarmeria wojskowa), co świadczy o przewidywanym dużym zainteresowaniu i randze wydarzenia.
  • Udział wysokich rangą polityków z różnych partii: W uroczystościach pogrzebowych uczestniczą przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym Karol Nawrocki z żoną i podsekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta, a także liczni politycy z Lewicy oraz, co zaskakujące, również z PiS (Mariusz Błaszczak i Grzegorz Płaczek), co podkreśla ponadpartyjny charakter pożegnania.

Pogrzeb Łukasza Litewki ma charakter państwowy, a za jego organizację odpowiada Kancelaria Sejmu. Aby umożliwić jak największej liczbie osób uczestnictwo w wydarzeniu, zaplanowano transmisję na żywo. Przed kościołem pw. św. Joachima w Sosnowcu ustawiony zostanie telebim, na którym będzie wyświetlana relacja dla osób, które zgromadzą się na miejscu.

Wokół świątyni od rana prowadzone są intensywne przygotowania. Teren został dokładnie zabezpieczony i odgrodzony barierkami. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwają liczne służby porządkowe, w tym policja i żandarmeria wojskowa. W pobliżu świątyni rozmieszczono również lawety, które mają być wykorzystane w razie konieczności usunięcia nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów. Widać, że organizatorzy przygotowali się na duże zainteresowanie wydarzeniem i znaczną liczbę uczestników. Już parę godzin wcześniej na miejsce przybyli pierwsi uczestnicy uroczystości, aby zająć dogodne miejsca i oddać hołd zmarłemu posłowi. Według wstępnych szacunków organizatorów, w pogrzebie może wziąć udział nawet ponad 20 tysięcy osób.

Politycy żegnają Litewkę

W uroczystościach pogrzebowych udział wezmą przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, w wydarzeniu uczestniczyć będzie Karol Nawrocki wraz z żoną. Parze Prezydenckiej towarzyszyć ma również podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Mateusz Kotecki.

Posła żegnają jego koleżanki i koledzy z Lewicy: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kotula, Magdalena Biejat, Tomasz Trela, Krzysztof Gawkowski i Włodzimierz Czarzasty. Co niektórych może zaskoczyć, pojawili się także politycy PiS: Mariusz Błaszczak i Grzegorz Płaczek.

Pojawił się także premier Donald Tusk, który zajął miejsce w pierwszej ławie, u boku Włodzimierza Czarzastego i Magdaleny Biejat.

W naszej galerii zobaczysz, jak wygląda pogrzeb Łukasza Litewki:

Galeria zdjęć 67
Sonda
Jak zapamiętasz działalność Łukasza Litewki?
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁUKASZ LITEWKA
MARIUSZ BŁASZCZAK