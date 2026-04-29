Nawrocki przyleci z nieoczywistego kierunku. Wszystko po to, by pożegnać Litewkę

Weronika Fakhriddinova
2026-04-29 10:35

Jeszcze rano może znajdować się poza krajem, ale wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki pojawi się na pożegnaniu Łukasza Litewki. Prezydent ma przylecieć do Polski z nieoczywistego kierunku, by oddać hołd zmarłemu posłowi Nowej Lewicy. W polityce pełnej ostrych sporów taki gest może zostać odebrany jako sygnał ponadpartyjnego szacunku.

Karol Nawrocki & Łukasz Litewka

  • Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w pogrzebie Łukasza Litewki, przylatując prosto z 11. Szczytu Inicjatywy Trójmorza w chorwackim Dubrowniku.
  • Decyzja prezydenta ma wymiar osobisty, wynikający z "wielkiej sympatii" do zmarłego posła, który był zaangażowany m.in. w ochronę praw zwierząt.
  • Mimo wcześniejszych różnic politycznych, w tym zawetowania ustawy o ochronie zwierząt, obecność głowy państwa to gest ponad podziałami.
Oficjalne potwierdzenie i delegacja prezydenta

Informację o udziale prezydenta przekazał rzecznik prasowy głowy państwa.

Morawiecki uderza w Tuska: „Pożyteczny idiota”. Ostre słowa o NATO

„Parze Prezydenckiej będzie towarzyszył podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Minister Mateusz Kotecki” – poinformował Rafał Leśkiewicz. 

To oznacza, że w uroczystościach weźmie udział oficjalna delegacja z Pałacu Prezydenckiego.

„Wielka sympatia”. Prezydent znał Litewkę

Wątek osobisty podkreślił także polityk PiS, Paweł Bogucki. Jak relacjonował, rozmowa z prezydentem po śmierci posła pokazała, że była to relacja wykraczająca poza polityczne ramy.

– Pan prezydent też miał osobisty kontakt z panem posłem. Myślę, że jest taka wielka sympatia pana prezydenta wobec świętej pamięci Łukasza Litewki – mówił.

 Bogucki zwrócił uwagę, że zmarły polityk był osobą szczególnie wrażliwą społecznie.

– Miał wielką wrażliwość – podkreślił, wskazując m.in. na jego zaangażowanie w sprawy ochrony praw zwierząt.

Z Chorwacji do Sosnowca. Nawrocki przyleci z ważnego szczytu

Ten nieoczywisty kierunek to Chorwacja. Prezydent Karol Nawrocki przebywał w Dubrowniku, gdzie brał udział w 11. Szczycie Inicjatywy Trójmorza. To jedno z ważniejszych spotkań regionalnych, dotyczących współpracy państw Europy Środkowej, bezpieczeństwa, energetyki i infrastruktury. Szczytowi towarzyszyło także Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza.

Mimo napiętego kalendarza zagranicznej wizyty prezydent pojawi się dziś w Sosnowcu, by pożegnać Łukasza Litewkę. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, w uroczystościach weźmie udział para prezydencka, której będzie towarzyszył podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, minister Mateusz Kotecki. 

Wiceszef KPRM OSTRO: Opozycja NIE BĘDZIE meblować nam rządu! | Express Biedrzyckiej
