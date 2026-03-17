Aż 65% Polaków przeciwko Czarnkowi na premiera. Co na to jego zwolennicy?

Sondaż IBRiS ujawnia, kogo Polacy widzieliby na czele rządu, wskazując na wyraźnego faworyta.

Donald Tusk utrzymuje silną pozycję z ponad 30% poparcia, a Rafał Trzaskowski plasuje się na drugim miejscu.

Były minister edukacji, Przemysław Czarnek, zaskakuje niskim wynikiem, co sugeruje zmianę preferencji wyborców.

Sprawdź, kto jeszcze znalazł się w czołówce i co te wyniki oznaczają dla przyszłości polskiej polityki!

Kto na czele rządu? Sondażowe preferencje Polaków

Gdyby to Polacy mieli decydować, kto obejmie stanowisko premiera, wyniki sondażu IBRiS dla Radia Zet wskazują na wyraźnego faworyta. Donald Tusk, obecny szef rządu, cieszy się największym poparciem, uzyskując 31,4% wskazań. To pokazuje, że jego pozycja jest stabilna, a społeczeństwo w dużej mierze akceptuje go na tym stanowisku.

Co ciekawe, na drugim miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z wynikiem 16,8%. Prezydent Warszawy konsekwentnie utrzymuje wysoką pozycję w rankingach popularności, co czyni go potencjalnym kandydatem na przyszłość.

Czarnek z zaskakująco niskim poparciem

Przemysław Czarnek, były minister edukacji i nauki, który w przeszłości był wymieniany jako jeden z możliwych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości na premiera, w sondażu IBRiS uzyskał zaledwie 3,2% poparcia. Ten wynik jest szczególnie niski, biorąc pod uwagę jego wcześniejszą ekspozycję medialną i pełnioną funkcję.

Tak niskie poparcie dla Czarnka sugeruje, że jego wizja polityki i styl zarządzania nie przekonują większości Polaków do powierzenia mu sterów rządu. Wynik ten może być również odzwierciedleniem szerszych nastrojów społecznych wobec partii, którą reprezentuje.

Kto jeszcze na liście?

W sondażu pojawili się również inni politycy, choć z mniejszym poparciem. Mateusz Morawiecki, były premier, otrzymał 7,1% głosów, co pokazuje, że mimo utraty władzy, wciąż ma pewne grono zwolenników. Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, uzyskał 6,2% poparcia, co świadczy o jego rosnącej rozpoznawalności i akceptacji.

Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u otrzymał 4,1% głosów, a Robert Biedroń z Lewicy 3,3%. Wyniki te pokazują rozdrobnienie sceny politycznej i różnorodność preferencji wyborców.

Aż 24,9% ankietowanych nie wskazało żadnego kandydata, co może świadczyć o braku silnego lidera, który mógłby przekonać niezdecydowanych, lub o ogólnym zmęczeniu polityką.

Co te wyniki oznaczają dla przyszłości?

Niskie poparcie dla Przemysława Czarnka na stanowisku premiera jest wyraźnym sygnałem od społeczeństwa. Wskazuje, że Polacy szukają innych twarzy i stylów przywództwa. Dla partii politycznych to ważna informacja, która może wpłynąć na strategię przed kolejnymi wyborami.

