Tusk kontra Nawrocki. Ostra wymiana i szybka riposta Pałacu Prezydenckiego

Prezydent Karol Nawrocki planuje utworzenie Rady ds. nowej konstytucji, co wywołało ostrą reakcję premiera Donalda Tuska.

Tusk zasugerował prezydentowi, aby zamiast tworzyć nowe prawo, skupił się na przestrzeganiu obecnej konstytucji.

Pałac Prezydencki, reprezentowany przez Marcina Przydacza, szybko odpowiedział, eskalując polityczny spór.

Dowiedz się, jakie są dalsze kroki w tym politycznym starciu i co oznaczają dla przyszłości Polski.

Rada ds. nowej konstytucji. Prezydent rusza z projektem

W otoczeniu prezydenta zapadły już pierwsze decyzje dotyczące prac nad nową konstytucją. Rafał Leśkiewicz, rzecznik głowy państwa, poinformował, że 3 maja mają zostać ogłoszeni pierwsi członkowie Rady ds. nowej konstytucji, która będzie działać przy prezydencie Karolu Nawrockim.

W skład tego gremium mają wejść zarówno politycy reprezentujący kluby parlamentarne, jak i eksperci. Głównym celem rady jest przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej, a cały proces, zgodnie z zapowiedziami, ma zakończyć się jeszcze w trakcie obecnej kadencji prezydenta. Ten ambitny plan już na starcie wywołał falę politycznych emocji i dyskusji.

Tusk wbija szpilkę prezydentowi

Do sprawy szybko odniósł się premier Donald Tusk.

W krótkim, ale mocnym wpisie na platformie X (dawniej Twitter) odniósł się do zapowiedzi prezydenta, pisząc: „Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej”.

To zdanie natychmiast wywołało reakcję w obozie prezydenckim i zostało odebrane jako bezpośrednia polityczna zaczepka, podnosząc temperaturę sporu.

Szybka odpowiedź z Pałacu Prezydenckiego

Brejza ostro uderza w Barbarę Nowak. „Antypolskie, haniebne i zwyczajnie głupie”

Na wpis szefa rządu odpowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz.

Jego reakcja była wyraźnie ostrzejsza i bezpośrednia: „Dobra, to my pracujemy nad nową, lepszą konstytucją dla Polski. A pan, zgodnie z własną propozycją, zaczyna przestrzegać przepisy aktualnej. Deal? PS. Proszę nie zapominać o ustawach. Też musi pan ich przestrzegać. Ustawach, nie uchwałach!”.

Wpis szybko zaczął krążyć w sieci, podkręcając polityczną temperaturę wokół całej sprawy i sygnalizując pogłębiający się konflikt.

Spór o konstytucję czy coś więcej?

Zapowiedź zmian ustrojowych uderza w jeden z najważniejszych fundamentów państwa, dlatego każda wypowiedź w tej sprawie natychmiast nabiera politycznego ciężaru. Reakcja premiera i odpowiedź z Pałacu pokazują, że spór o konstytucję może stać się jednym z głównych frontów politycznej rywalizacji w najbliższych miesiącach. Ta wymiana zdań to nie tylko kwestia prawa, ale także walka o wpływy i narrację polityczną.

